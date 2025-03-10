Hollanda Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
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Politika

Hollanda Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile güvenlik ve iş birliği konularını görüşecek.

10.03.2025 13:17
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Caspar Veldkamp'ı kabul edecek. İkilinin görüşmelerde, terörle mücadele, Avrupa güvenliğine yönelik müzakere süreçleri ve Suriye'nin istikrara kavuşması için yaptırımların kaldırılması gündemde olacak.

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, 11 Mart tarihinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Veldkamp'ın göreve geldikten sonra Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın görüşmelerde; iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri ve olumlu gündemi daha da geliştirmeye yönelik kararlılığı vurgulayarak, Wittenburg Konferansı'nın bir sonraki toplantısının Türkiye'de gerçekleştirilmesine hazır olunduğunu ifade etmesi, askeri ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesinin, iki ülke arasında halihazırda güçlü durumdaki ekonomik ilişkilere ilave katkı sağlayacağını belirtmesi, PKK ve FETÖ başta olmak üzere, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda Hollanda'dan daha yakın iş birliği beklentisini aktarması, Türkiye-AB ilişkileri için Hollanda'nın yapıcı ve destekleyici tutumda olmasının önem teşkil ettiğini ifade etmesi bekleniyor.

Ayıca Bakan Fidan'ın mevkidaşı Veldkamp ile görüşmesinde, Rusya- Ukrayna savaşının adil ve kalıcı barışa ulaşarak sonlandırılması ve Avrupa güvenliğine yönelik müzakere süreçlerine Türkiye'nin katılımının önemli olduğunu vurgulaması, Suriye'nin istikrarlı ve müreffeh bir yapıya kavuşması ve yeniden yapılanma çabalarının desteklenmesinin önemli olduğu ve bu doğrultuda, Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması gerektiğinin altını çizmesi, Filistin'de iki devletli çözümün tek seçenek olduğunu ve bu konudaki ortak çabaların yoğunlaştırılmasının önem taşıdığını kaydetmesi, İsrail'in bölgedeki ülkelerin güvenliğini ve bölgesel istikrarı tehdit eden eylemlerinin durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesinin şart olduğunu yinelemesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak, ikili iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 2008 yılında tesis edilen "Türkiye-Hollanda Konferansı"nın (Wittenburg Konferansı) 10. toplantısına katılmak üzere 18 Nisan 2024 tarihinde Hollanda'yı ziyaret etmişti.

Türkiye'deki en büyük yatırımcı Hollanda

Hollanda ile siyasi düzeydeki temaslar ve NATO müttefikliğinin yanı sıra, özellikle ticaret ve yatırımlar gibi alanlarda iki ülke arasında yakın bağlar bulunuyor. Türkiye ve Hollanda arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 13 milyar dolara ulaştı. Hollanda, Türkiye'deki en büyük yatırımcı ülke konumundadır. 2005-2024 döneminde Hollanda Türkiye'ye yaklaşık 30 milyar dolar yatırım yaparken aynı dönemde Türkiye'den Hollanda'ya yatırımlar 20 milyar doları bulmuş olup, Türkiye'nin de yurt dışında en fazla yatırımının bulunduğu ülke Hollanda'dır.

Hollanda'da mevcut yaklaşık 500 bin kişiden oluşan Türk toplumu, ikili ilişkilerin öncelikli boyutlarından birini oluşturmakta. Türk toplumu, Hollanda ekonomisine ve toplumuna sağladıkları katkılarla iki ülkeyi birbirine yaklaştırmakta. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hollanda Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika

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