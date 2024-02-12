Hollanda Hükümeti, İsrail'e F-35 parçalarının satışının durdurulmasına itiraz edecek - Son Dakika
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Politika

Hollanda Hükümeti, İsrail'e F-35 parçalarının satışının durdurulmasına itiraz edecek

Hollanda Hükümeti, İsrail\'e F-35 parçalarının satışının durdurulmasına itiraz edecek

Hollanda hükümeti, temyiz mahkemesinin İsrail'e ait F-35 savaş uçaklarına ait parçaların satışının durdurulması yönündeki kararına itiraz edeceğini açıkladı. Hükümet, F-35'lerin bölgedeki tehditlere karşı koruma sağladığını savundu.

12.02.2024 17:50  Güncelleme: 17:52
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Hollanda hükümeti, temyiz mahkemesinin İsrail'e F-35 savaş uçaklarına ait parçaların satışının 7 gün içinde Hollanda tarafından durdurulması yönündeki kararına itiraz edecek.

Hollanda'da temyiz mahkemesinin insan hakları örgütlerinin itirazını kabul ederek İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda kullandığı F-35 savaş uçaklarına ait parçaların satışının 7 gün içinde Hollanda tarafından durdurulmasına karar vermesinin ardından hükümet harekete geçti. Hollanda hükümeti, söz konusu karara Yüksek Mahkeme'de itiraz edeceğini belirterek, F-35'lerin İsrail'in kendisini " İran, Yemen, Suriye ve Lübnan gibi bölgedeki tehditlerden" koruması için çok önemli olduğunu öne sürdü. - AMSTERDAM

Kaynak: İHA

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