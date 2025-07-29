Hollanda, İsrailli Bakanları 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti

Hollanda hükümeti, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerindeki kışkırtıcı rolleri ve Gazze Şeridi'nde etnik temizlik çağrısında bulunmaları nedeniyle İsrail Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "istenmeyen kişi" ilan edilmesine karar verdi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp Gazze'deki insani duruma karşı hükümetin atacağı adımlara ilişkin milletvekillerine mektup yazdı. Bakan Veldkamp, atılan adımlar hakkında bilgi vermek üzere İsrail büyükelçisinin bakanlığa çağrılacağını belirtti. Veldkamp, İsrailli büyükelçiye Netanyahu hükümetine Gazze'de farklı bir yol izlemesini talep ettiklerini belirteceğini, İsrail'e uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinin hatırlatılacağını vurguladı. Veldkamp, "Mevcut durum dayanılmaz ve savunulamaz" ifadesini kullandı.

İsrailli iki bakana Hollanda'ya giriş yasağı

Veldkamp ayrıca Hollanda hükümetinin aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'i "istenmeyen adam" ilan etmeye karar verdiğini duyurdu. Veldkamp, "Bunun nedeni, bu bakanların (Yahudi) yerleşimciler tarafından Filistin halkına karşı defalarca şiddet eylemlerini kışkırtmış olmaları, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini sürekli savunmaları ve Gazze Şeridi'nde etnik temizlik çağrısında bulunmalarıdır" ifadelerini kullandı. - AMSTERDAM