Hollanda Savunma Bakanı Irak'ta Güvenlik ve İş Birliğini Görüştü - Son Dakika
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Politika

Hollanda Savunma Bakanı Irak'ta Güvenlik ve İş Birliğini Görüştü

Hollanda Savunma Bakanı Irak\'ta Güvenlik ve İş Birliğini Görüştü

Ruben Brekelmans, Irak'ta güvenlik, iş birliği ve Suriye'deki istikrarsızlık konularını ele aldı.

23.12.2024 15:15
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Irak'a ziyaret gerçekleştiren Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, Bağdat ve Erbil'de bölgesel güvenlik, iş birliği ve ortak projeleri görüştü.

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından Irak'ta başlatılan yoğun diplomasi trafiği çerçevesinde başkent Bağdat'a geldi. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelen Brekelmans, Suriye'deki mevcut durumun terör örgütleri tarafından istismar edilmesini engellemenin önemine dikkat çekti. Irak'ın Suriye'deki istikrarın sağlanmasına yönelik görüşünü dile getiren Hüseyin, iki ülke arasındaki iş birliğinin sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladı. Görüşmede, terörle mücadelede askeri ve istihbarat alanlarında iş birliğinin artırılması ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Uluslararası toplumun Suriye'ye ve halkına destek sağlama konusundaki etkin rolünün önemine ve Suriye halkının yıllardır yaşadığı sıkıntılara dikkat çekilen görüşmede, yardımların bölgedeki istikrarı artıracağı ifade edildi.

Iraklı mevkidaşıyla işbirliği konusu ele alındı

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, daha sonra Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi tarafından kabul edildi. Abbasi görüşmede, Hollanda'nın Irak ile ortak ilişkiler geliştirme ve özellikle eğitim alanında iş birliği yaparak Irak Silahlı Kuvvetleri'nin tüm birimlerinin kapasitelerini artırma çabalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi. İki taraf, ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunarak, her iki ülkenin çıkarlarına en iyi şekilde hizmet edecek iş birliği yollarını ele aldı.

Erbil'de işbirliği ve bölgesel istikrar gündemi

Hollanda Savunma Bakanı Bağdat'taki temaslarını tamamlamasının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) ziyaret ederek IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Barzani tarafından karşılanan Brekelmans ve beraberindeki heyetle gerçekleştirilen görüşmede, Peşmerge güçlerinin eğitimi, savunma iş birliği ve bölgesel güvenlik konuları masaya yatırıldı. Hollanda'nın Peşmerge güçlerine sunduğu desteği memnuniyetle karşılayan Barzani, bu iş birliğinin bölgesel istikrar açısından önemini dile getirdi.

IKBY'nin terörle mücadelede stratejik bir ortak olduğunu belirten Brekelmans, ülkesinin güvenlik ve istikrarı destekleme konusundaki kararlılığını vurguladı. Görüşmelerde ayrıca Ezidilerin yerleşim yerlerine dönüşünün sağlanması, Suriye'deki gelişmeler ve bölgesel değişimlerin etkileri de ele alındı. - ERBİL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hollanda Savunma Bakanı Irak'ta Güvenlik ve İş Birliğini Görüştü - Son Dakika

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