Hollandalı siyasetçiden skandal paylaşım: Erdoğan'a oy verenler çantalarınızı toplayın, güle güle - Son Dakika
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Hollandalı siyasetçiden skandal paylaşım: Erdoğan'a oy verenler çantalarınızı toplayın, güle güle

Hollandalı siyasetçiden skandal paylaşım: Erdoğan'a oy verenler çantalarınızı toplayın, güle güle

29.05.2023 15:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleşen seçimden zaferle ayrılması, tüm dünyada manşet oldu. Birçok lider Erdoğan'ı tebrik ederken; ırkçı çıkışlarıyla tanınan Hollandalı Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders ise skandal bir paylaşım yaptı. Wilders, "Erdoğan'a oy veren tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye'ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!" dedi.

Türkiye'de milyonlarca seçmen cumhurbaşkanını seçmek için 28 Mayıs'ta ikinci kez sandık başına gitti. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi yüzde 52.16 oyla, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak kazandı.

TEBRİK YAĞDI

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından başta Katar, Azerbaycan olmak üzere birçok ülkenin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna lideri Zelenski gibi dünya liderleri ise sosyal medya hesaplarından peş peşe tebrik mesajları yayınladı.

SKANDAL PAYLAŞIM

Hollanda'nın ırkçı çıkışlarıyla gündeme gelen siyasetçilerinden Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders ise tebrik etmek yerine skandal bir paylaşımla gündeme geldi. 2. tur seçimlerinin sonuçlarının ardından kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan Wilders, "Hollanda'da İslamofaşist Erdoğan'a oy veren tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye'ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!" ifadesini kullandı.

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Seçim 2023, Hollanda, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hollandalı siyasetçiden skandal paylaşım: Erdoğan'a oy verenler çantalarınızı toplayın, güle güle - Son Dakika


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