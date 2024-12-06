Honaz\'a 1 Günde İki Yeni Tesis Açılışı

Politika

Denizli'nin Honaz ilçesine 1 haftada 3. Kent Lokantasını kazandıran Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek, Kaklık Spor Merkezi ve Futbol Sahasının açılış vuruşunu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile birlikte yaptı.

İlçeye kısa sürede 3. kent lokantasını kazandıran Honaz Belediyesi, 1 günde çifte açılış gerçekleştirdi. Kaklık Kent Lokantası ile Kaklık Spor Merkezi ve Futbol Sahasının açılışı geniş bir katılımla yapıldı. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılışa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kiraz ve Kocabaş'ın ardından Kaklık'ta gerçekleştirilen üçüncü kent lokantası açılışında konuşan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek; "Son 20 günde önümüzdeki 20 günde toplam 10 açılış gerçekleştirdik ve gerçekleştireceğiz. Honaz'da nerede bir sorun varsa oraya proje üretiyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. 6 yılda 90'a yakın açılış yaptık. Önümüzdeki yıl büyük projelerimizin açılışlarını yapacağız. Biz halktan aldığını halka veren bir belediyeyiz. Kaklık'ta en büyük talep doğalgazdı, bunu tamamladık. 14 milyon TL'lik üstyapı yatırımı yaptık. Yetişemediğimiz yerlere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldiğinde biz varız dedi. Kalan bölümleri tamamladı. Kaklık ilçe merkezleri gibi yaşanabilir bir görünüme sahip. 2 parkı tamamladık. Kaklık'a yakışmayan düğün salonu vardı. Yeni düğün salonu yaptık. Kreşler, etüt merkezlerimizi yaptık. Bugün de kent lokantasını kazandırdık. Çalışan anne babalar, taşımalı eğitimle gelen çocuklarımız için önemli bir yatırım. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımızın dediği gibi biz iktidar olduğumuzda kent lokantasına gerek kalmayacak. Sosyal eşitlik, sosyal refah tabana yayılacak. Bunu başaracağız. Gençlerimiz halı saha istiyordu. Bu projeyi de kazandırdık. Önümüzdeki yıl kreşimiz tamamlanacak. 3'ncü kreşimiz Kaklık'ta, 4'ncü kreşimiz Honaz merkezinde olacak. Açılışlarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Derman belediyecilik yapıyoruz"

Honaz'a 1 günde 2 yeni tesis kazandırmış olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise "Yolculukta yol arkadaşınız keyifli olursa yolculuğunuz keyifli oluyor. Honaz'da keyifli bir yol arkadaşımız var. Halkına hizmet etmek üzere çıktığı bu yolculukta kendi şahsi çıkarları ötesinde Honaz'ı güzelleştirmek için çalışan Yüksel Başkanım bugün yeni bir milada imza attı, kendisine teşekkür ediyoruz. Derman belediyecilik dedik, halkımızın sorunlarına el atacağız dedik. Tarımı, turizmi ile kalkınan bir şehir hayalimiz vardı. Bu hayalimiz içerisinde mutlu insanların olduğu, insanlarımızın yüzünün güldüğü, sanat ve sanatçı ile buluşan, dokusu ve uyumu tam olan şehir hayalimiz vardı. Bu hayalimizi de ilmik ilmik örerek gerçekleştiriyoruz. Tarımda gübre, makine desteği veriyoruz. Ürünü para etmeyen üreticimizin ellerinde kalan ürünlerini aldık, yetiştiricilerimize yem desteği verdik. Bu şehrin bunlara ihtiyacı var. Ülkemizin üretime ihtiyacı var. Köyüne dönmek isteyen vatandaşlarımıza 5 gebe düve desteği vereceğiz. Bunları sosyal dengeyi sağlamak için yapıyoruz. Bu şehrin kaynakları benim babamın malı değil. Kaynaklar sizin. Bunu doğru yöneterek size ulaştırıyoruz. Turizm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kaklık Mağarası için çalışıyoruz. Kent Lokantası ve spor tesisi açılışımız hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Törende yapılan konuşmaların ardından önce Kaklık Kent Lokantası ardından ise Kaklık Spor Merkezi ve Futbol Sahasının açılışı gerçekleştirdi. Geniş bir katılımla gerçekleştirilen açılışta, Kaklık Mahallesine kazandırılan spor tesisinde oynanan ilk maçın başlama vuruşunu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek birlikte yaptı. - DENİZLİ