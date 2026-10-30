Hristodulidis'in Abbas'ı ağırlaması İsrail'e yakınlaşma eleştirilerine yanıt sayıldı - Son Dakika
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Hristodulidis'in Abbas'ı ağırlaması İsrail'e yakınlaşma eleştirilerine yanıt sayıldı

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Philenews analizine göre, Filistin lideri Mahmud Abbas'ın 29-30 Ekim'deki GKRY ziyareti, Hristodulidis hükümetine yönelik İsrail'e yakınlaşma eleştirilerine yanıt olarak değerlendirildi. Ziyaretin İsrail yanlısı görüntüyü değiştirmeyi amaçladığı belirtildi; örtbas kanıtı yok.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in son dönemde İsrail ile geliştirdiği yakın ilişkiler, Rum iç siyasetinde tartışmalara neden oldu. İsrail'e verdiği destek nedeniyle Filistin halkını görmezden gelmekle suçlanan Hristodulidis hükümetinin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Güney Kıbrıs ziyaretini muhalefetten gelen eleştirileri hafifletmek ve İsrail yanlısı dış politika görüntüsünü değiştirmek amacıyla değerlendirdiği Rum basınında gündeme getirildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Güney Kıbrıs ziyaretinin ardından muhalefet tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu. Rum gazetesi Philenews, Andreas Pimpisis imzasıyla yayımlanan analizde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 29-30 Ekim tarihlerindeki Güney Kıbrıs ziyaretini, Hristodulidis hükümetinin son dönemde İsrail ile geliştirdiği ilişkiler nedeniyle karşı karşıya kaldığı iç siyasi eleştiriler çerçevesinde ele aldı. Haberde, özellikle sol muhalefetin Hristodulidis yönetimini İsrail lehine tek taraflı politika izlemek ve Filistin halkının yaşadıklarını göz ardı etmekle suçladığı belirtildi.

Abbas'ın ziyaretinin, Rum yönetiminin yalnızca İsrail ile değil, Filistin yönetimiyle de ilişkilerini sürdürdüğünü gösterme çabası olarak değerlendirildiği aktarıldı.

İsrail ile yakın ilişkiler Rum muhalefetinin tepkisini çekti

Philenews'in analizinde, Hristodulidis hükümetinin son dönemde İsrail ile geliştirdiği yakın ilişkilerin Rum iç siyasetindeki eleştirilerin merkezinde yer aldığı kaydedildi. Özellikle sol muhalefetin, Rum yönetiminin bölgesel gelişmeler karşısında İsrail ile ilişkilerine öncelik verdiği ve Filistin meselesinde dengeli bir politika izlemediği yönündeki eleştirilerini sürdürdüğü belirtildi. Rum hükümetinin İsrail ile ilişkileri nedeniyle karşı karşıya kaldığı bu eleştirilerin, Abbas'ın Güney Kıbrıs ziyaretine iç siyasi bir anlam da kazandırdığı ifade edildi.

Abbas ziyareti İsrail yanlısı politika eleştirilerine yanıt olarak değerlendirildi

Rum gazetesinin analizinde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Güney Kıbrıs ziyaretinin, Hristodulidis hükümetinin İsrail ile yakın ilişkilerine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekildi. Gazete, ziyaretin iç siyasetteki amacını, hükümetin İsrail yanlısı bir politika izlediği yönündeki eleştirilere karşı Filistin yönetimiyle de diplomatik ilişkiler yürüttüğünü göstermek olarak değerlendirdi. Bu çerçevede Abbas'ın ağırlanmasının, İsrail ile yakınlaşma nedeniyle oluşan siyasi tartışmaların etkisini azaltmaya yönelik bir mesaj niteliği taşıdığı belirtildi. Ancak ziyaretin İsrail ile ilişkileri örtbas etmek amacıyla düzenlendiğine ilişkin doğrudan bir kanıt ortaya konulmadı.

Analizde ayrıca ziyaretin yalnızca Rum iç siyasetine değil, Filistin meselesinde önemli bir diplomatik rol üstlenen Türkiye'ye ve Arap dünyasına yönelik mesajlar da içerdiği kaydedildi.

Kaynak: İHA
Mahmud AbbasFilistinPolitikaİsrailDünyaSon Dakika

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