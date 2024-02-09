HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adana\'daki Aday Tanıtım Toplantısı\'nda 57 belediye başkan adayını açıkladı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adana'daki Aday Tanıtım Toplantısı'nda, 3'ü büyükşehir, 2'si il toplam 57 belediye başkan adayını açıkladı.
Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Yapıcıoğlu, değişmeyen gündem maddelerinin 126 gündür Gazze olduğunu söyledi.
7 Ekim'den bu yana sağlık merkezlerine ve sağlık hizmetlerine yapılan saldırıların 721'inin Dünya Sağlık Örgütü tarafından belgelendiğini kaydeden Yapıcıoğlu, 126 gündür orada her türlü vahşetin yaşandığını belirtti.
Yapıcıoğlu, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısının 100 binin üzerine çıktığını ifade ederek şunları kaydetti:
"Hala binlerce ve bazı iddialara göre 10 binlerce kişi enkaz altında çıkarılmayı bekliyor. Gazze 126 gündür üzerine bomba ve ölüm yağdırılan bir yer. Ama yetmedi. Özellikle son dönemlerde Gazze bir de açlıkla ve susuzlukla mücadele etti. Siyonist, işgalci, vahşi katil sürüsü çiğnemedik bir sınır, ihlal etmedik bir hukuk ve ahlak kuralı bırakmadı. Her sınırı aştı. Savaşta bile çocuk öldürülmez, hastaneler vurulmaz. Savaşta bile insanların gıda ve suya erişimi engellenmez. Ama siyonist katiller savaşta bile vurulmaması gereken hastaneleri vurdu. Üstelik çocuk hastanelerinden bazılarının üzerine savaşta kullanılması yasak olan fosfor bombalarını yağdırdı. Katledilen insanların yüzde 70'inden fazlasının kadın ve çocuk olmasına hiç aldırış etmediler ve dünya buna tepkisiz. Siyonist cinayet şebekesi sadece hastaneleri, kadınları, çocukları değil ibadethaneleri ve eğitim merkezlerini de vurdu. Birleşmiş Milletler binalarını vurdu, onların çalışanlarını ve gazetecileri de öldürdü."
Partililerden seçimler için daha fazla çalışmalarını isteyen Yapıcıoğlu, "Kardeşlerim daha fazla güçlenmemiz için elden gelen bütün gayreti ortaya koyun. Çünkü inşallah bizim gücümüz arttıkça mazlumlara daha fazla yardım edebileceğiz. Güç verin, destek verin mazlumlar sevinsin, zalimler titresin. ve inşallah 31 Mart günü belediye seçimlerinde Gazze'ye kardeş belediye olacak belediyelerin sayısı artsın." dedi.
Seçim vaatlerini de sıralayan Yapıcıoğlu "İsraf olmamak kaydıyla insanların zararı ihtiyacı olan su için hiç kimseden para almayacağız. Gençlerimizin kolay yuva kurabilmeleri için onlara evlilik yardımı yapılacak. Herhangi bir beldede herhangi bir şekilde hiçbir insan aç kalmayacak." ifadelerini kullandı.
Yapıcıoğlu, Batı hayranlığına yönelik eleştirilerde de bulunarak, şunları söyledi:
"Siyasete belli makamlara gelince sadece kendilerine ve ideolojilerine çalışmaktan başka hiçbir şekilde vatandaşa hizmet namına tek küçücük bir yer bile vermeyenler inşallah pılısını pırtısını toplayıp bu memleketten gidecek. HÜDAPAR'ın davası bu millet tarafından anlaşıldığı gün Müslüman mahallesinde salyangoz satma dönemi sona erecek. Hoşunuza gitmese de bu millet Müslüman'dır. 200 yıl Batı'ya uşak yapmaya çalıştığınız bu millet, kendi aslına, kendi özüne döndü dönecek ve inşallah Batı hayvanlarına bir daha iktidarı göstermeyecek."
Aday tanıtım toplantısına partililer ve vatandaşlar katıldı.
Yapıcıoğlu, daha sonra 3'ü büyükşehir, 2'si il toplam 57 belediye başkan adayını açıkladı.
HÜDA PAR, Adana'dan Salih Demir'i, Mersin'den Tahir Uysal'ı, Hatay'dan Fırat Gültekin'i, Osmaniye'den İsmail Kutlu'yu ve Niğde'den Ferhat Uzun'u aday gösterdi.
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