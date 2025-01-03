HÜDA PAR'dan Ebu Safiyye İçin Destek Çağrısı - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR'dan Ebu Safiyye İçin Destek Çağrısı

Faruk Dinç, İsrail tarafından alıkonulan Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için doktorları desteklemeye çağırdı.

03.01.2025 16:46
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HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin özgürlüğü için Türk Tabipler Birliğinin ve doktorların mücadele etmesini istedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye'nin hastanesinin defalarca saldırıya uğramasına rağmen pes etmeyerek dünyaya insanlık dersi verdiğini anlattı.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard'ın Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması çağrısında bulunduğuna işaret eden Dinç, Türk Tabipler Birliğinin ve tüm doktorların Ebu Safiyye'nin özgürlüğü için mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. Dinç, ancak insanlığın onuru için mücadele eden bu doktora sahip çıkılmadığını söyledi.

Suriye'nin yeniden inşası için tüm kesimlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydeden Dinç, "Bu kapsamda güçlü bir birliktelik ve her kesimle diyalog mesajı veren yeni Suriye yönetimi desteklenmelidir." dedi.

Ülkedeki bazı toplulukların endişelerini giderme adına Suriye'de acil bir şekilde yeni bir anayasa yapılması gerektiğini dile getiren Dinç, "Suriye'nin siyasi ve ekonomik olarak yeniden inşa sürecinde bölge ülkeleri de daha aktif rol üstlenmelidirler." diye konuştu.

Kaynak: AA

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