HÜDA PAR'dan İslam Ülkelerine Çağrı

Politika

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İslam ülkelerinin İsrail'i durdurması gerektiğini kaydetti.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın??????? hayatını kaybettiğinin belirtildiğini, bu konuda henüz bir açıklama yapılmadığını hatırlattı.

Sinvar'ın, Filistin davasında büyük mücadele verdiğini dile getiren Demir, yaşanan saldırılar karşısında İslam dünyasının sessizliğini koruduğunu söyledi.

Şahzade Demir, "Yahya Sinvar, sadece Filistinlilerin değil bütün İslam dünyasının kaybıdır." dedi.

İslam ülkelerinin İsrail'i durdurması gerektiğini dile getiren Demir, "Bu yapılmazsa ateşten hiçbir İslam ülkesi kurtulamayacak." değerlendirmesinde bulundu.