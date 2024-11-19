HÜDA PAR'dan Kamu Kaynakları Uyarısı

Politika

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kamu kaynaklarını faydasız ve anlamsız etkinliklerde kullanan kurumları denetlemek üzere bir mekanizma kurulması ve kanuni düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser harcamalarına tepki gösterdi. Sadece Ankara Büyükşehir Belediyesinde değil pek çok belediyede bu israfın görüldüğünü kaydeden Ramanlı, "Her şeyden önce belediye halka hizmet etme yeridir. Halkın kaynakları, halk için kullanılmak zorundadır. Daha da önemlisi yerli yerinde kullanılması bir mecburiyettir. Sadece belediyelerin değil kamu kurum ve kuruluşlarının da zaman içerisinde konser, festival ve sponsorluk adı altında pek çok kamu kaynağını yani halkın parasını faydasız ve anlamsız etkinliklere harcadığını görebiliyoruz. Bu konuda bir denetleme mekanizmasının bir an önce kurulması ve bu yönde bir kanuni düzenleme yapılması şarttır." ifadelerini kullandı.

Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyeleri üzerinden başlatılan araştırmaların bütün belediyeleri kapsayacak şekilde yapılması gerektiğini belirten Ramanlı, "Halkın parasını gereksiz işlere harcayan, birilerine kaynak üretmek için türlü hilelerle harcayanlar afişe edilmeli ve sorumluları hakkında gerekli yasal işler yapılmalı." diye konuştu.

Ankara'nın toplu taşıma ve altyapıda yaşadığı sorunlar ortadayken devasa miktarda paraların konserlere ayrıldığını öne süren Ramanlı, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mansur Yavaş Ankara yollarını Kandil patikalarına dönüştürmeye hevesli görünüyor. Eğer öyle değilse Ankara'nın göbeğindeki çukurların ve bir karış yükseklikteki rögar kapaklarının açıklamasını acaba nasıl yapacak?" değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmen atamasındaki mülakat uygulamasını eleştiren Ramanlı, son mülakatta 1100 öğretmen adayının mağdur olduğunu söyleyerek bu mağdurların ek kontenjanla atanmasını istedi.

Ramanlı, İsrailli bir bakanın, "Kürtler doğal müttefikimizdir." açıklamasına tepki göstererek, "Kürtlerin böyle zalimlerle ittifakı söz konusu olmaz. Tam aksine siyonistlerin bu barbar saldırılarına karşı, bu insanlığa karşı suçlarına karşı sessiz kalmanın kendisi bile artık günümüzde soykırım suçuna ortak olmak demektir." dedi.