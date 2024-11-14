HÜDA PAR'dan Selçuk Yangınına İlişkin Sosyal Adalet Vurgusu

Politika

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangına ilişkin, "Belediye kaynaklarından konserlere harcanan milyonlar yoksul vatandaşlara aktarılsa ya da sosyal politikalar için değerlendirilseydi bu sorunlar kökten çözülürdü." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 11 Kasım Pazartesi günü Selçuk ilçesindeki bir evde çıkan ve 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangının, sosyal adalet konusundaki eksiklikleri gözler önüne serdiğini belirtti.

Babası cezaevinde olan ya da annesi geçim sıkıntısı çeken çocukların korunmasının, devletin ve yerel yönetimlerin asli görevlerinden olması gerektiğini ifade eden Demir, "Bunun için tüm imkanların seferber edilmesi gerekiyor. Oysa belediye kaynaklarından konserlere harcanan milyonlar yoksul vatandaşlara aktarılsa ya da sosyal politikalar için değerlendirilseydi bu sorunlar kökten çözülürdü. Siyaset kurumu da bu tür sorunlarla yüz yüze kalmaz ve hiçbirimiz böyle acıları yaşamazdık." diye konuştu.

Demir, belediye imkanlarının gereksiz etkinlikler için kullanılmasının mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini anlatarak, bu kaynakların sosyal politikalar için harcanması ve yoksullukla mücadele için değerlendirilmesini istedi.

İsrail'in, dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlemeye devam ettiğine dikkati çeken Demir, "Siyonist rejime karşı halen gerekli yaptırım ve ambargonun uygulanmaması, uluslararası sistemin çifte standardının bariz bir örneği ve acziyetinin açık bir delilidir." ifadesini kullandı.