HÜDA PAR\'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "(Terörsüz Türkiye) Bu sürecin başarıyla sonuçlanması, şiddet ortamının tamamen son bulması, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçekleşmesi ve akabinde iç barışın tam olarak sağlanması, kardeşlik hukukunun sağlam bir şekilde tesisi için elimizden gelen ne varsa hepsini yapacağız." dedi.

Yapıcıoğlu, Samsun'da bir restoranda, basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açlık sınırının 30 bin liranın üzerine çıktığını ama en düşük emekli maaşının 20 bin lira seviyesinde olduğunu belirten Yapıcıoğlu, en düşük emekli aylığının asgari ücrete entegre edilmesi gerektiğini ifade etti.

Mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının başarıyla sonuçlanması gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, HÜDA PAR olarak bunun için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili siyasi partilerin Meclis Başkanlığına sunduğu raporların birbirine çok yakın olmadığını, farklı noktalarda durduklarını dile getiren Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:"

"Ancak buna rağmen ortaklaştığımız hususları öne çıkararak süreci ilerletmek için elimizden gelen çabayı ortaya koymalıyız. Biz kendi adımıza bu sürecin başarıyla sonuçlanması için gereken katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Bu sürecin başarıyla sonuçlanması, şiddet ortamının tamamen son bulması, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçekleşmesi ve akabinde iç barışın tam olarak sağlanması, kardeşlik hukukunun sağlam bir şekilde tesisi için elimizden gelen ne varsa hepsini yapacağız inşallah. Şimdiye kadar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."

Gazze'de yaşanan gelişmelere de değinen Yapıcıoğlu, "9 Ekim'de bir ateşkes planı devreye girdi ancak bugüne kadar 1500'den fazla ihlal yaşandı. İnsani yardım girişleri yeterli değil. Anlaşmaya göre günde 600 kamyon yardım malzemesinin Gazze'ye girmesi gerekiyordu fakat bunun çok altında bir yardım girişi söz konusu. Çocuklar soğuktan, açlıktan ve tıbbi yetersizlikten hayatını kaybediyor." diye konuştu.

Toplantıya, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hamdin Aslan, HÜDA PAR Samsun İl Başkanı Kenan Çil ve partililer katıldı.