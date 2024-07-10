Politika

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Hiçbir ücret açlık sınırının altında olmamalıdır. Buna asgari ücret de emekli aylıkları da dahildir." dedi.

Yapıcıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Ceza Kanunu, Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tekliflerinin doğrudan Genel Kurulun gündemine alınmasına destek veren parti gruplarına teşekkür etti.

Kanun teklifinin henüz yasalaşmadığını söyleyen Yapıcıoğlu, teklifle ilgili değişikliklere açık olduklarını anlattı.

Yapıcıoğlu, bir daha soykırımlar olmasın diye soykırım suçuna iştirak etmiş insanların etkin şekilde soruşturulup hak ettikleri cezaya çarptırılması gerektiğini vurgulayarak, "Halen daha devam etmekte olan bir soykırım nedeniyle kanunlarda mevcut soykırım ve insanlığa karşı suçların cezalandırılmasına dair maddelerin daha etkin ve işler hale gelmesine yönelik bazı değişiklik tekliflerimiz var." diye konuştu.

Yapıcıoğlu, Türkiye'nin öncelikle bir vergi adaletine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Aslında çok kazanandan çok alınması gereken vergi, daha çok az kazananlardan alınıyor." ifadesini kullandı.

Asgari ücretin birkaç aydır açlık sırının altında kaldığını ifade eden Yapıcıoğlu, "Şu andaki asgari ücret bir kişinin yaşam maliyetini bile karşılamaktan uzaktır. Emeklilerimizin önemli bir kısmı artık çalışma yaşını geride bırakmıştır. Özellikle en düşük emekli aylığı alanlar için söylüyorum bunu. Bu vatandaşlarımızın daha fazla dayanacak gücü kalmamıştır. Hiçbir ücret açlık sınırının altında olmamalıdır. Buna asgari ücret de emekli aylıkları da dahildir." değerlendirmesinde bulundu.

Yapıcıoğlu, Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifine ilişkin de sendika ve öğretmenlerin taleplerinin dinlenmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Yapıcıoğlu, Meclis'e sundukları kanun teklifinin hiçbir yerinde Yahudi, Musevi ya da başka bir ifade geçmediğini söyleyerek, "Biz 'soykırımcılar cezalandırılsın' diyoruz." ifadesini kullandı.

Yapıcıoğlu, kanun tekliflerinin Meclis tatile girmeden yasalaşmasını temenni ettiklerini belirtti.