HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Hiçbir ücret açlık sınırının altında olmamalıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Hiçbir ücret açlık sınırının altında olmamalıdır

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türk Ceza Kanunu, Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tekliflerinin yasalaşmasını ve asgari ücret ile emekli aylıklarının açlık sınırının altında kalmamasını talep etti.

10.07.2024 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Hiçbir ücret açlık sınırının altında olmamalıdır. Buna asgari ücret de emekli aylıkları da dahildir." dedi.

Yapıcıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Ceza Kanunu, Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tekliflerinin doğrudan Genel Kurulun gündemine alınmasına destek veren parti gruplarına teşekkür etti.

Kanun teklifinin henüz yasalaşmadığını söyleyen Yapıcıoğlu, teklifle ilgili değişikliklere açık olduklarını anlattı.

Yapıcıoğlu, bir daha soykırımlar olmasın diye soykırım suçuna iştirak etmiş insanların etkin şekilde soruşturulup hak ettikleri cezaya çarptırılması gerektiğini vurgulayarak, "Halen daha devam etmekte olan bir soykırım nedeniyle kanunlarda mevcut soykırım ve insanlığa karşı suçların cezalandırılmasına dair maddelerin daha etkin ve işler hale gelmesine yönelik bazı değişiklik tekliflerimiz var." diye konuştu.

Yapıcıoğlu, Türkiye'nin öncelikle bir vergi adaletine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Aslında çok kazanandan çok alınması gereken vergi, daha çok az kazananlardan alınıyor." ifadesini kullandı.

Asgari ücretin birkaç aydır açlık sırının altında kaldığını ifade eden Yapıcıoğlu, "Şu andaki asgari ücret bir kişinin yaşam maliyetini bile karşılamaktan uzaktır. Emeklilerimizin önemli bir kısmı artık çalışma yaşını geride bırakmıştır. Özellikle en düşük emekli aylığı alanlar için söylüyorum bunu. Bu vatandaşlarımızın daha fazla dayanacak gücü kalmamıştır. Hiçbir ücret açlık sınırının altında olmamalıdır. Buna asgari ücret de emekli aylıkları da dahildir." değerlendirmesinde bulundu.

Yapıcıoğlu, Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifine ilişkin de sendika ve öğretmenlerin taleplerinin dinlenmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Yapıcıoğlu, Meclis'e sundukları kanun teklifinin hiçbir yerinde Yahudi, Musevi ya da başka bir ifade geçmediğini söyleyerek, "Biz 'soykırımcılar cezalandırılsın' diyoruz." ifadesini kullandı.

Yapıcıoğlu, kanun tekliflerinin Meclis tatile girmeden yasalaşmasını temenni ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Zekeriya Yapıcıoğlu, Asgari Ücret, Gençlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Hiçbir ücret açlık sınırının altında olmamalıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:41 Rüşvet aldığı belirlendi Neslim Güngen soruşturmasında MASAK’ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında Rüşvet aldığı belirlendi! Neslim Güngen soruşturmasında MASAK'ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
18:59 Beşiktaş, FIFA’daki Tyler Boyd dosyasını kapattı Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasını kapattı
18:22 Eski halinden eser yok Wanda Nara’nın ayrılık kararı Icardi’yi fena hırpalamış Eski halinden eser yok! Wanda Nara'nın ayrılık kararı Icardi'yi fena hırpalamış
17:27 Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin şikayeti üzerine “şüpheli“ sıfatıyla ifade verdi Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:50 Real Madrid, Arda Güler’in forma numarasını değiştirdi Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi
16:40 Ankara’nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 19:48:54. #1.11#
SON DAKİKA: HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Hiçbir ücret açlık sınırının altında olmamalıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement