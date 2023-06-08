HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasanın ilk 4 maddesi için 'zinhar değiştirilemez' demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır - Son Dakika
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HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasanın ilk 4 maddesi için 'zinhar değiştirilemez' demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasanın ilk 4 maddesi için 'zinhar değiştirilemez' demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır

08.06.2023 15:10

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Biz 'Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirelim' demiyoruz. Yani biz dili değiştirelim, biz bayrağını değiştirelim, biz başkenti değiştirelim, şunu değiştirelim bunu değiştirelim diye bir teklifimiz yok. Diyoruz ki bu maddelere 'zinhar değiştirilemez' demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır" ifadelerini kullandı.

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anadolu Yayıncıları Derneği'nde medya temsilcileriyle bir araya geldiği programda merak edilen soruları yanıtladı.

"KADIN ANNEYSE DEVLET ONA BİR GELİR SAĞLAMALIDIR"

"HÜDA PAR geldiğinde kadınların bütün sosyal haklarını elinden alıp eve mi hapsedecek?" sorusunu yanıtlayan Yapıcıoğlu, bu tür ithamların daha önce de başkalarına yapıldığını söyledi. Yapıcıoğlu, şöyle devam etti; "Doğrudan doğruya bunu söyleyemedikleri için HÜDA PAR üzerinden söylüyorlar, 'İslam kadına düşmandır. İslam kadını eve hapseder, İslam kadına çalışma, yaşam, okuma hakkı tanımaz.' bunu söylemeye çalışıyorlar fakat doğrudan faili İslam olan bir cümle kuramadıkları için içlerindeki kini böyle dışarıya vuruyorlar. Ben bunların tümünü reddediyorum. Ne İslam kadına düşman ne de HÜDA PAR kadına düşman. Biz programımızın hiçbir yerinde 'Kadın çalışamasın' diye bir şey söylemedik. Biz diyoruz ki 'kadın kendisini çalışmak zorunda hissetmemelidir.' İkisi farklı şeydir. Kadın çalışmak istemiyorsa mesela bir kadın anneyse kendi çocuklarına zaman ayırmak istiyorsa ve bir geliri de yoksa bunun bakımı kamunun üzerinde olmalıdır. Devlet ona ve çocuklarına yetecek kadar bir gelir sağlamalıdır."

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: 'Biz kadın çalışmasın' demedik, 'Kadın kendisini çalışmak zorunda hissetmemelidir' dedik

"ANAYASAYI YAPANLAR GELECEK NESİLLERİN İRADESİNE İPOTEK KOYMASINLAR"

Bugüne kadar yapılan anayasaların hazırlandıkları dönem için çok iyi görünse de zamanla bu durumun değişebildiğine, mevcut anayasa üzerindeki değişikliklerin de buna işaret ettiğine dikkati çeken Yapıcıoğlu, şunları kaydetti; "Biz buradan, işin felsefesinden yola çıkarak diyoruz ki 'Anayasayı yapanlar gelecek nesillerin iradesine ipotek koymasınlar. Asla değiştirilmesi mümkün değildir.' dediğiniz bir madde bugün için size beşerin bulabildiği en iyi yol, en iyi yöntem, en iyi sistem olabilir ama gelecekte de bu böyle olacak diye kimse iddiada bulunamaz.

"BİZ 4 MADDEYİ DEĞİŞTİRELİM DEMİYORUZ"

Şu anda biz bu maddeleri değiştirelim falan demiyoruz. Hiç öyle bir beyanımız yok. Diyoruz ki şu veya bu madde değiştirilemez diye bir şey koyduğunuzda kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Hiç kimse değiştiremez. Bunu bizim çocuklarımız, torunlarımız, onların da torunları değiştiremezler. Bu doğru bir şey değil. Biz, '4 maddeyi değiştirelim' demiyoruz. Yani biz dili değiştirelim, biz bayrağını değiştirelim, biz başkenti değiştirelim, şunu değiştirelim bunu değiştirelim diye bir teklifimiz yok. Diyoruz ki bu maddelere 'zinhar değiştirilemez' demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. 'Bu doğru bir şey mi değil mi gelin bunu tartışalım' diyoruz."

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Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDAPAR, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasanın ilk 4 maddesi için 'zinhar değiştirilemez' demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır - Son Dakika


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