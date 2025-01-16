HÜDA PAR Malatya\'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Politika

HÜDA PAR Genel Başkan yardımcıları Faruk Dinç ile Mahmut İrtem, Malatya'da ziyaretlerde bulundu.

Dinç ve İrtem, partisinin Genel İdare Kurulu üyeleri ve Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu heyetiyle, HÜDA PAR Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Dinç, heyet olarak 2 gündür kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dinlediklerini belirten Dinç, "Bunları ilgili yetkililere aktaracağız ve Meclis'te gündeme getireceğiz, ardından kamuoyuyla paylaşacağız. Bu ziyaretlerin sonunda depremzede vatandaşlarımızın ne kadar sıkıntıları varsa bunlarla ilgili rapor yazarak ilgili yetkililere aktarmaya çalışacağız. Amacımız sorunların çözümü." dedi.

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin ise Dinç, "Filistinli mücahitler pes etmedi, direndi. Çocuklarını, bebeklerini kaybettiler, buna rağmen o zalimlere boyun eğmediler. O zalimlere bir yönüyle diz çöktürdüler, bir anlaşma sağlamak zorunda kaldılar." diye konuştu.