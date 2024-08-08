HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç: İslam Ülkeleri Savunma Sistemlerini Geliştirmeli - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç: İslam Ülkeleri Savunma Sistemlerini Geliştirmeli

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, İslam ülkelerinin güç birliği yaparak savunma sistemlerini geliştirmesi gerektiğini belirtti. Dinç, siyonist işgal rejiminin bölge ülkelerine yönelik gerçekleştirdiği terörist saldırıların bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

08.08.2024 17:48
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HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Türkiye ve diğer İslam ülkeleri, güç birliği yaparak en kısa zamanda savunma sistemlerini geliştirmeli, muhtemel saldırılara karşı tedbirlerini almalıdır." dedi.

Dinç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında siyonist işgal rejiminin ABD ve Batılı müttefiklerin de desteğini alarak İran, Lübnan, Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği terörist saldırıların bölge ülkelerinin hiçbirinin güvende olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

İslam coğrafyasını büyük bir savaşa sürüklemeye hazırlanan siyonist işgal rejimi karşısında Türkiye'nin "bölge güvenlik paktı" önerisinin değerli olduğunu ifade eden Dinç, "Bugüne kadar ihtilaflar paralelinde ilerleyerek ortak tutum sergileyemeyen İslam ülkeleri, yeni bir güvenlik antlaşmasıyla küresel haydutlara karşı bölgenin güvenliği için ortak hareket etmelidir." dedi.

Faruk Dinç, ABD üsleri kapatılmadığı müddetçe bölge ülkelerinin güvende olmayacağını ve istikrar için atılan tüm adımların boşa gideceğini vurgulayarak, saldırılarda istihbarat ve lojistik desteklerin bu üsler aracılığıyla sağlandığını, bölgesel güvenliğin sağlanabilmesi için ilk adımın bu üslerin faaliyetlerinin durdurulması olduğunu söyledi.

Bölgede askeri, siyasi ve ekonomik işbirliğine dayalı, hızlı ve caydırıcı kararlar alabilen yeni bir oluşuma ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Dinç, "Türkiye ve diğer İslam ülkeleri, güç birliği yaparak en kısa zamanda savunma sistemlerini geliştirmeli, muhtemel saldırılara karşı tedbirlerini almalıdır. İşgal rejiminin yaptığı suikastlara karşı en güzel cevap, İslam dünyasının siyasi, askeri ve ekonomik güçlerini birleştirmektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç: İslam Ülkeleri Savunma Sistemlerini Geliştirmeli - Son Dakika

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