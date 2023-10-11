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HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir, Gazze'ye yardım koridoru açılması ve yaralıların Türkiye'de tedavi edilmesini talep etti - Son Dakika

HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir, Gazze'ye yardım koridoru açılması ve yaralıların Türkiye'de tedavi edilmesini talep etti

Son Güncelleme: 11.10.2023 19:55

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze'ye insani yardım koridorunun açılması ve yaralıların Türkiye'de tedavi edilmesi için girişimlerde bulunulmasını talep etti. Demir, Gazze'nin yoğun bombardıman altında olduğunu ve Filistinlilerin zor günler yaşadığını belirtti. TBMM Genel Kurulunda yapılacak olan İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili genel görüşmede siyonist işgal rejimi ve destekçilerinin kınanması gerektiğini söyledi.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Türkiye'den Gazze'ye insanı yardım koridorunun açılması ve yaralıların Türkiye'de tedavilerinin yapılması için gerekli teşebbüslerde bulunmasını talep etti.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'nin yoğun bir bombardıman altında olduğunu, Filistinlilerin zor günler yaşadığını belirtti.

Şahzade Demir, bu arada Filistin'den misafirleri olduğunu belirterek, "Sayın Basim Naim de Filistin eski Sağlık Bakanı. Türkiye'ye gelip, siyasi partilerle bir araya gelerek, oradaki durumu anlattı. Biz de sadece Filistin gündemiyle bir araya gelmek istedik. Sayın Bakan da yanımızda duracak." ifadesini kullandı.

Gazze'de büyük bir insani trajedinin yaşandığını vurgulayan Demir, "Son beş günde siyonistlerin ABD'nin desteğiyle gerçekleştirdiği saldırılar epeyce arttı. Hiçbir sınır gözetmeden kadın, çocuk, yaşlı demeden Gazze'deki insanların üzerine bomba yağdırıyorlar. Misket bombalarının kullanıldığı basına düştü." dedi.

TBMM Genel Kurulunda yarın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin genel görüşme yapılacağını anımsatan Demir, "Öncelikle gerçekleştirilecek Filistin oturumunda, siyonist işgal rejimini ve destekçilerini net bir ifadeyle bir kınama kararı çıkarılmalıdır." şeklinde konuştu.

Demir, Türkiye'den Gazze'ye insanı yardım koridorunun açılması ve yaralıların Türkiye'de tedavilerinin yapılması için gerekli teşebbüslerde bulunmasını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir, Gazze'ye yardım koridoru açılması ve yaralıların Türkiye'de tedavi edilmesini talep etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir, Gazze'ye yardım koridoru açılması ve yaralıların Türkiye'de tedavi edilmesini talep etti - Son Dakika
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