TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Bingöl Valiliğini ziyaret etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Kayseri Milletvekili Hulusi Akar Bingöl Valiliğini ziyaret etti. AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata'nın da katıldığı ziyarette Akar, Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta'dan kent ile ilgili bilgi aldı. - BİNGÖL