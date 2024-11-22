Politika

24. dönem CHP Kocaeli Milletvekili ve geçmiş dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş, Bursa'ya geliyor.

Bursa'da bir dizi ziyaretlerde bulunacak 24. dönem CHP Kocaeli Milletvekili ve geçmiş dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş'in ilk ziyareti 10.30'da CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş olacak. Ziyaretlerine Bozbey ile devam edecek olan Güneş, daha sonra Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile de bir araya gelecek. - BURSA