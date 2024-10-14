TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un önceki gün Anayasa'nın 3. maddesiyle ilgili söylediği "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz" şeklindeki ifadeleri kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor.
Kurtulmuş dün akşam yaptığı yeni açıklamada "İlk 4 madde ile ilgili herhangi bir tartışma söz konusu değildir. İlk 4 madde hakkında tartışma başlatılması sürece zarar verir. 3'üncü madde ile ilgili tartışma tamamen algı yönetimidir" dese de kendisine yönelik tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.
Tartışmaya dahil olan AK Parti Kurucusu ve eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Hüseyin Çelik sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulundu. Çelik, şu ifadeleri kullandı; "TBMM, hiç bir dönem bu kadar etkisiz ve yetkisiz olmamıştı. Has Parti başkanı iken Ak Parti'ye ve Sayın Erdoğan'a demediğini bırakmayan Sayın Kurtulmuş, arkadaşlarını satarak Ak Parti'ye yamanmış ve bugün Meclis Başkanı! Kendisi 3. Madde tartışması başlattı. Ayar verildi! Sonra ÇARK."
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ekim'de Gazi Üniversitesi'nde 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Kurtulmuş konuşmasında, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin de değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Politika › Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler - Son Dakika
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