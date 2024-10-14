Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler - Son Dakika
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Politika

Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesiyle ilgili tartışma yaratan sözlerine bir tepki de AK Parti kurucusu ve eski Bakan Hüseyin Çelik'ten geldi. Çelik ''Has Parti başkanı iken Ak Parti'ye ve Sayın Erdoğan'a demediğini bırakmayan Sayın Kurtulmuş, arkadaşlarını satarak AK Parti'ye yamanmış ve bugün Meclis Başkanı! Kendisi 3. Madde tartışması başlattı. Ayar verildi! Sonra çark'' ifadelerini kullandı.

14.10.2024 08:47
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un önceki gün Anayasa'nın 3. maddesiyle ilgili söylediği "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz" şeklindeki ifadeleri kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor.

YENİ AÇIKLAMA GELDİ AMA TEPKİ DİNMEDİ

Kurtulmuş dün akşam yaptığı yeni açıklamada "İlk 4 madde ile ilgili herhangi bir tartışma söz konusu değildir. İlk 4 madde hakkında tartışma başlatılması sürece zarar verir. 3'üncü madde ile ilgili tartışma tamamen algı yönetimidir" dese de kendisine yönelik tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.

"AYAR VERİLDİ, SONRA ÇARK"

Tartışmaya dahil olan AK Parti Kurucusu ve eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Hüseyin Çelik sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulundu. Çelik, şu ifadeleri kullandı; "TBMM, hiç bir dönem bu kadar etkisiz ve yetkisiz olmamıştı. Has Parti başkanı iken Ak Parti'ye ve Sayın Erdoğan'a demediğini bırakmayan Sayın Kurtulmuş, arkadaşlarını satarak Ak Parti'ye yamanmış ve bugün Meclis Başkanı! Kendisi 3. Madde tartışması başlattı. Ayar verildi! Sonra ÇARK."

Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması açan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ekim'de Gazi Üniversitesi'nde 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Kurtulmuş konuşmasında, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin de değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

Hüseyin Çelik\'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler

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Son Dakika Politika Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Necmi Güner:
    Güzel konuşmuş sayın Çelik.. bu devirde maalesef saygısızlık en önemli değer .. ağzına geleni diyen kişi her zaman makam mevki sahibi oluyor.. 69 12 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    anca oysuz liyakatsiz parti baskanligi yapar numan 53 7 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    beraberken hiç birşey demiyordun ama 25 20 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Önce ekonomi ye bakın mülteciler lere bakın 26 ve33 sabıkalılar dışarda geziyor daha suç işleme fırsatları oluyor. Tabi herşeye yetkimiz var ama sorumluluk yok 42 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    artik birbirleriyle de dovusuyorlar. numan kurtulmus o kadar sahane muslumansa neden 7 sulalesini torpille biryerlere getirdi ? 38 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    numan kurtulmus atanmia birisi. halkin sevdigi birisi deil. 27 0 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Yalaka Numoş,zamanında Reco'ya demediğin yoktu, saksafoncu Numan. 23 3 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    adam tam fırıldak 24 1 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Gündemde kalmaya çalışıyor Çelik efendi 4 18 Yanıtla
  • İlhan İnan:
    Sırf bende buradayım, beni de umutmayın dercesine, görevdekilere b.. atmak için konuşmuş hasbam. Sn Çelik seninde icraatlarını biliyoruz... 4 9 Yanıtla
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