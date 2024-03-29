Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimlere 2 gün kala İstanbul için son anket sonucu açıkladı. Kurum, 1.7 puan önde olduklarını ifade ederek, "31 Mart'ta Saraçhane'ye geliyoruz, net. Size seçim sonucu söylüyorum." dedi.
Yerel seçimlerde son 2 gün kala belediye başkan adaylarının da programları yoğunlaştı. Son olarak A Haber televizyonunda bir canlı yayına konuk olan AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Murat Kurum, masasındaki son anket sonucunu paylaşarak, "Biz anket yaptırıyoruz, 1,7 puan öndeyiz. 31 Mart akşamı biz Saraçhane'ye geliyoruz, net. Size seçim sonucunu söylüyorum. Rehavete yer yok. Ben sandık günü çok daha farklı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Bakanların seçim çalışmalarına katılması üzerinden süren polemiklere de değinen Kurum, "Şimdi de 'Bakanlar geliyor' diyorlar. Sonuçta Cumhur İttifakı'nın bakanları. Ben o bakanlarla birlikte çalıştım. Sen 7'li masa etrafında oturuyordun, 'Birlikte yol yürüyeceğiz' diyorsun, 6 Genel Başkan, Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları oluyordu. Şimdi yalnızsan dönüp de bir aynaya bak." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçime 2 gün kala masasındaki son anketi paylaştı - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sandık güvenliğine dikkati çekerek "Onlar Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 'Kazandık, aramızda kalsın öndeyiz, kazanıyoruz.
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