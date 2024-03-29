İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçime 2 gün kala masasındaki son anketi paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçime 2 gün kala masasındaki son anketi paylaştı

Geniş Video İzle

Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimlere 2 gün kala İstanbul için son anket sonucunu açıkladı. Kurum, 1.7 puan önde olduklarını belirterek, '31 Mart'ta Saraçhane'ye geliyoruz, net. Size seçim sonucunu söylüyorum.' dedi.

29.03.2024 00:09  Güncelleme: 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimlere 2 gün kala İstanbul için son anket sonucu açıkladı. Kurum, 1.7 puan önde olduklarını ifade ederek, "31 Mart'ta Saraçhane'ye geliyoruz, net. Size seçim sonucu söylüyorum." dedi.

Yerel seçimlerde son 2 gün kala belediye başkan adaylarının da programları yoğunlaştı. Son olarak A Haber televizyonunda bir canlı yayına konuk olan AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçime 2 gün kala masasındaki son anketi paylaştı

"1,7 PUAN ÖNDEYİZ"

Murat Kurum, masasındaki son anket sonucunu paylaşarak, "Biz anket yaptırıyoruz, 1,7 puan öndeyiz. 31 Mart akşamı biz Saraçhane'ye geliyoruz, net. Size seçim sonucunu söylüyorum. Rehavete yer yok. Ben sandık günü çok daha farklı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

BAKANLARIN SEÇİM ÇALIŞMALARINA KATILMASI

Bakanların seçim çalışmalarına katılması üzerinden süren polemiklere de değinen Kurum, "Şimdi de 'Bakanlar geliyor' diyorlar. Sonuçta Cumhur İttifakı'nın bakanları. Ben o bakanlarla birlikte çalıştım. Sen 7'li masa etrafında oturuyordun, 'Birlikte yol yürüyeceğiz' diyorsun, 6 Genel Başkan, Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları oluyordu. Şimdi yalnızsan dönüp de bir aynaya bak." ifadelerini kullandı.

İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçime 2 gün kala masasındaki son anketi paylaştı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçime 2 gün kala masasındaki son anketi paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mustafa Özkaya: BENİMDE EMEKLİLERLE YAPTIĞIM SON ANKETE GÖRE EMEKLİLER SEYYANEN ÖNDE GÖRÜNÜYOR BUNA NE DİYECEKLER 110 46 Yanıtla Doğan Kantarcı: Emekli emekli ne olmuş bende emekliyim devlet veriyor kardeşim zamanı geldiğinde yine yapar zammını 37 75 zoro beyi: Devlet veriyor zamanı geldiğinde yapacakmış utanmaz adam ev kirası 12 bin maaş 10 bin neyin zamanından bahsediyorsun sen hala.. 51 21
  • Eski Tüfek.: Ekrem Başkan'a ,ikinci dönemin de başarılar diliyoruz...tam yol ileri.... 83 39 Yanıtla
  • Ankara null: imkansizzzzz ekrem alir mansur perisan eder ztn 80 32 Yanıtla
  • AKN OGZ: Binalide kazandık teşekkürler istanbul diye sokaklara afişler asmıştı ama hevesleri kursanklarında kaldı bu kadar emin olma muratt 56 18 Yanıtla
  • Oooo: Bir hayli dağıldı istanbul içine bakanlar. Saraçhane buluşma noktanız olsun. Buluşup beraber Ankara'ya dönersiniz.. 54 15 Yanıtla
  • ayzer karaarslanoğlu: Evet evet rahmetli de öyle diyordu... 38 21 Yanıtla
  • zoro beyi: Mantığa bak 10 bin lira ailenin mutfak harcaması olmuş durumda çıkmış zamanı geldiğinde yapar diyor akılsız 40 12 Yanıtla
  • Murat Kurum: Sandıkları terk etmeyelim, sandık sonuçlarını teslim edene kadar rehavete kapılmayalım
    01:13 Murat Kurum: Sandıkları terk etmeyelim, sandık sonuçlarını teslim edene kadar rehavete kapılmayalım

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sandık güvenliğine dikkati çekerek "Onlar Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 'Kazandık, aramızda kalsın öndeyiz, kazanıyoruz.

  • Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni sandığı diplomatı öperek selamladı
    00:38 Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni sandığı diplomatı öperek selamladı

    Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ülkesine ziyaret gerçekleştiren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve heyetini havalimanında karşıladı. İtalyan lideri uçağının önünde bekleyen Lübnan Başbakanı, Meloni yerine yanlışlıkla başka birini öptü. Gülümseten anlar kameralara yansıdı.

  • Hakan Peker, evlilikleri ve özel ilişkileri hakkında samimi itiraflarda bulundu
    00:34 Hakan Peker, evlilikleri ve özel ilişkileri hakkında samimi itiraflarda bulundu

    Ünlü şarkıcı Hakan Peker, bir televizyon programında üç kez evlenip boşandıktan sonra yaşadığı deneyimleri paylaşarak, 'Sevgi Yedeklemesi' olarak adlandırdığı bir durumu fark ettiğini açıkladı. Peker, psikolojik olarak travma yaşayan insanların birden fazla ilişkiyi aynı anda sürdürme eğiliminde olabileceğini ve bunun arkasında derin duygusal nedenlerin yattığını belirtti. Ayrıca programda, Hakan Peker'in belediye başkanlığı adaylığına hazırlık süreci ve siyasete giriş kararı da konuşuldu.

  • Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü: Sandığa Giderken Düşünmemiz Lazım
    00:09 Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü: Sandığa Giderken Düşünmemiz Lazım

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in halk buluşmasında konuşan Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü, “Sandığa giderken bazı şeyleri düşünmemiz lazım. Mesela yanan ormanlarımız sırasında buraya zamanında uçak getiremeyenleri, Söğüt halkının elinden arazileri alınıp Okluk Koyunda saray yapanları düşünmemiz lazım" dedi.

  • Erdoğan Kocaeli'de miting yaptı
    00:09 Erdoğan Kocaeli'de miting yaptı

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Kocaeli'de düzenlediği mitingde konuştu. Kocaelili seçmenden, İstanbul'daki yakınlarına oy kullanması için çağrıda bulunmasını isteyen Erdoğan, partisinin Kocaeli'deki yatırımları anlattı ve seçimlere yönelik mesajlar verdi.


00:38 Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni sandığı diplomatı öperek selamladı Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni sandığı diplomatı öperek selamladı
00:22 4 çocuk annesi eşini sokak ortasında katleden şahıs, cinayet sonrası cesedin başında bekledi 4 çocuk annesi eşini sokak ortasında katleden şahıs, cinayet sonrası cesedin başında bekledi
00:10 İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçime 2 gün kala masasındaki son anketi paylaştı İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçime 2 gün kala masasındaki son anketi paylaştı
22:50 Güney Afrika’da otobüs şarampole yuvarlandı: 45 ölü Güney Afrika'da otobüs şarampole yuvarlandı: 45 ölü
21:04 Fatih Erbakan, İstanbul’da adaylarını seçimden çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 şart sundu Fatih Erbakan, İstanbul'da adaylarını seçimden çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şart sundu
22:49 Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı
22:44 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
22:26 Muğla’da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti Muğla'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti
21:46 Eylem Tok’un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı
20:33 Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi’nin ev kölesi olmuştur Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur
19:55 Akkuyu NGS’de maaşlarını alamayan işçiler yetkililerin araçlarını taşladı Akkuyu NGS'de maaşlarını alamayan işçiler yetkililerin araçlarını taşladı
19:01 Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak
18:48 Avrupa şampiyonu Buket Kaya’nın ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, sürücü tahliye oldu Avrupa şampiyonu Buket Kaya'nın ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, sürücü tahliye oldu
18:18 Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 01:17:40. #1.11#
SON DAKİKA: İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçime 2 gün kala masasındaki son anketi paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement