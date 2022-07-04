İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz basınına konuştu: Erdoğan tekrar seçilirse görevden alınabilirim - Son Dakika
Üye Girişi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz basınına konuştu: Erdoğan tekrar seçilirse görevden alınabilirim

04.07.2022 10:43

Başkan Ekrem İmamoğlu, İngiliz Financial Times gazetesine gündem olacak açıklamalar yaptı. 2023 Haziran ayında yapılacak seçimde doğru adayı belirlemenin "çok çok önemli" olduğunu söyleyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması durumunda kendisinin görevden alınabileceğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Financial Times gazetesine Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik krizle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"ŞİRKET YÖNETİCİLERİ EKONOMİK KRİZDEN SORUMLU"

Gazete bugün, "İstanbul Belediye Başkanı Türk iş dünyasını Erdoğan'a karşı 'cesur olmaya' çağırıyor" başlıklı bir haber yayınladı. Financial Times'a konuşan İmamoğlu Türkiye'deki şirket yöneticilerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alışılmışın dışındaki politikalarına karşı açıkça konuşamamaları nedeniyle kötüye giden ekonomik krizden sorumlu olduğunu belirtti.

"İŞ DÜNYASININ CESARET GÖSTEREMEDİĞİNİ ÜZÜNTÜYLE İZLİYORUM"

Haberde "Türkiye'de muhalefetin önde gelen isimlerinden biri" olarak nitelenen İmamoğlu, Türkiye'nin "tarihin en önemli ekonomik krizini" yaşadığını belirterek şirket yönetimlerine "cesur olma" çağrısı yaptı. "İş dünyasının hâlâ cesaret gösteremediğini üzüntüyle izliyorum. Ne yazık ki iş dünyasının da bu ekonomik durumda suçu var" diyen İmamoğlu, iş çevrelerinde birçok kişinin Erdoğan'ı eleştirdikleri için cezalandırılmaktan korktuğunu ifade etti.

"EKONOMİ YOLUN SONUNA YAKLAŞTI"

İmamoğlu, "Hesaplarıyla ilgili bir soruşturma başlatılmasından, hukuk dışı mahkemelere maruz kalmaktan ya da olası başka türlü müdahalelerden korkuyorlar" diye konuştu. "Ekonominin yolun sonuna yaklaştığını" ifade eden İmamoğlu, Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması halinde kendisinin görevden alınabileceğini kaydetti.

"SEÇİMDE ADAY BELİRLEMEK ÇOK ÇOK ÖNEMLİ"

İmamoğlu, gelecek yıl yapılacak seçimde doğru adayı belirlemenin "çok çok önemli" olduğunu da dile getirerek "Şu anda hükümet kazanamaz" dedi.

YORUMLAR (4)
  • Cihangir Reyhan: Neden ingiliz yunan bilmem ne ülkelerinin basını aracılığıyla konuşuyon burda konuşsana birde seni neden alsın korkun ne bunları söyleme seçildiğimden beri şu icraatları yaptım diye çıksana medya ya insanların karşısına neler yapacağım diye çıktın neden hiç birini yapmadın bunları anlat. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
İBB Başkanı İmamoğlu İngiliz basınına konuştu: Erdoğan seçimi kazanırsa beni görevden alabilir İBB Başkanı İmamoğlu İngiliz basınına konuştu: Erdoğan seçimi kazanırsa beni görevden alabilir İsveç Başbakanı Andersson, Erdoğan'ın '73 terörist iade edilecek' açıklamasını yalanlamadı İsveç Başbakanı Andersson, Erdoğan'ın '73 terörist iade edilecek' açıklamasını yalanlamadı

Recep Tayyip Erdoğan, Financial Times, Ekrem İmamoğlu, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz basınına konuştu: Erdoğan tekrar seçilirse görevden alınabilirim - Son Dakika


Son Dakika
12:09 2022 yılında kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar
12:08 Trabzonspor, Trezeguet için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
11:57 Attan düşen hokey Leah Kilner, hayatta kalma mücadelesi veriyor!
11:50 Üzüm ağacı olan Jabuticaba görenleri şaşkına çeviriyor!
11:47 Kurtlar Vadisi'nin Eren Eylül'ü, HDP Danışma Kurulu'na girdi! İşte Kerem Fırtına'nın kararının ayrıntıları
11:44 CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklanan enflasyon oranına tepki gösterdi: TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmaktır
11:40 Haziranda en fazla fiyat artışı yüzde 24,8 ile şehir gazı ve doğal gazda yaşandı: En çok fiyat düşüşü de yüzde 24,85 ile sebzede görüldü
11:34 Demet Akalın'dan bomba ima: Survivor'da şampiyonun kim olduğunu önceden bildiğini öne sürdü
11:32 Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Marmaray'da ayakta yolculuk yaptı!
11:08 Arsenal aradığı golcüyü buldu! Yıldız golcü Gabriel Jesus imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 12:15:41. #1.11#
SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz basınına konuştu: Erdoğan tekrar seçilirse görevden alınabilirim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement