İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suya zam yapmak için belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı. 13 Eylül 2022 yılı 3'üncü Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu toplantısında yer alan 3 maddenin su zammıyla alakalı olduğu görüldü. İBB yönetimi olağanüstü gündemde '2022 yılı su ve atık su tarifeleri teklifleri' maddesi yer aldı.
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından "CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta" paylaşımında bulundu.
Nisan ayında meclisi 2'nci kez olağanüstü toplanan meclis, İstanbul'da suyun fiyatını konutta, birim fiyatı yüzde 29'luk artışla, 5,56 liradan 8,33 liraya yükseltilmişti.
Son Dakika › Politika › Başkan İmamoğlu, İBB Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı! Masada İSKİ zammı var - Son Dakika