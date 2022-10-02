İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap gecikmedi: Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap gecikmedi: Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır

02.10.2022 17:37

İBB Başkanı İmamoğlu, Pendik - Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik "Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemleri sahiplenmek istiyor." sözlerine cevap verdi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır." ifadelerini kullandı.

Pendik - Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden İmamoğlu'nu kendi yaptıkları metroları sahiplendiğini söyledi.

"ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiden biz İstanbul'da hastane inşa ettik mi, belediye başkanlarım Kadir Topbaş, Mevlüt Uysal hemen yol yapımına girişirlerdi. Şimdi öyle mi, şimdiki başkan geldiğinden beri elini taşın altına koymuyor. Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemleri sahiplenmek istiyor. Bunların kimler olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Bunlara en güzel dersi Haziran'da vermeye var mıyız?" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN YANIT GECİKMEDİ

Erdoğan'ın sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt ise gecikmedi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, Pendik - Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın maliyetini İBB'nin karşıladığını söyledi.

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt gecikmedi: Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır

"YATIRIMLARIN TEK SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZDIR"

İmamoğlu paylaşımında, "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul'umuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap gecikmedi: Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır - Son Dakika


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