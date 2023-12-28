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İmamoğlu canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etti - Son Dakika
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İmamoğlu canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit etti. Stüdyodakiler, İmamoğlu'nun Erdoğan taklidi yapmasına yorum olarak ''Sesinizi de aynı yaptınız'' dedi.

28.12.2023 - 22:43,  Güncelleme: 22:48
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit etti. Stüdyodaki gazeteciler ise İmamoğlu'nun yaptığı taklit karşısında kendilerini tutamayarak kahkahalar boğulup "Sesinizi de aynı yaptınız" dediler.

İBB Başkanı İmamoğlu, Sözcü TV'de Senem Toluay Ilgaz moderatörlüğünde; gazeteci Uğur Dündar, sunucu İpek Özbey ve gazeteci İsmail Saymaz ile Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı.

Belediye olarak yaptıkları icraatları anlatan İmamoğlu, "500 bine yakın 0-4 yaş arası çocuğu olan anne, çocuğuyla beraber bu şehirde ücretsiz dolaşıyor. Bunun dünyada örneği yok." dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit etti, gazeteciler 'Aynısını yaptınız' dedi

İMAMOĞLU'NUN ERDOĞAN TAKLİDİ STÜDYOYU KAHKAHALARA BOĞDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen sözlerini sürdüren İmamoğlu, "2019'da seçim meydanlarında 'Ben bunu çıkaracağım' deyince, 'Kimin parasını kime veriyorsun?' dediler." ifadelerini kullanınca stüdyo kahkahalara boğuldu. Gazeteciler, Erdoğan'ın taklidini yapan İmamoğlu'na "Sesinizi de aynı yaptınız" dedi. İmamoğlu ise "Oluyor bazen, sormayın" diyerek karşılık verdi.

İmamoğlu canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı taklit etti
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR (3)
  • Yasar Gokdemir: Kagittan kaplan ve saz ekibi su memlekette bir tas ustune tas koyun yahu Yanıtla 26 18
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Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etti - Son Dakika
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