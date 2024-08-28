İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da Deprem Şehitliğini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da Deprem Şehitliğini Ziyaret Etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman\'da Deprem Şehitliğini Ziyaret Etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da gerçekleştirilecek olan TBB Encümen Toplantısı öncesinde 6 Şubat Deprem Şehitliğini ziyaret etti. İmamoğlu, Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu'nun ilk toplantısına katılmak üzere Adıyaman'a geldi. Havaalanında karşılanan İmamoğlu ve heyet, dualar okunarak mezarlara karanfiller bıraktıktan sonra Adıyaman Belediye Başkanlığına geçti.

28.08.2024 11:53  Güncelleme: 11:54
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da gerçekleştirilecek olan TBB Encümen Toplantısı öncesinde 6 Şubat Deprem Şehitliğini ziyaret etti.

Başkan İmamoğlu, son TBB toplantısında kurulmasına karar verilen Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu'nun ilk toplantısına katılmak üzere TBB Encümen Üyeleri ile birlikte Adıyaman'a geldi. İmamoğlu'nu havaalanında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, TBB Encümen Üyeleri, ilçe belediye başkanları ve halk karşıladı. Havalimanındaki karşılamanın ardından heyet, deprem şehitliğini ziyaret etti. Burada dualar okunarak, mezarlara karanfiller bırakıldı.

Başkan İmamoğlu, mezarlıkta bulunan kişilere baş sağlığı dileklerinde bulunduktan sonra Adıyaman Belediye Başkanlığına geçti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da Deprem Şehitliğini Ziyaret Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da Deprem Şehitliğini Ziyaret Etti - Son Dakika
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