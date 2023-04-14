İBB meclisi birbirine girdi! AK Parti ve CHP'liler arasında tansiyon yükseldi - Son Dakika
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İBB meclisi birbirine girdi! AK Parti ve CHP'liler arasında tansiyon yükseldi

14.04.2023 13:04

İBB Meclisi'nin nisan ayı toplantısına meclis üyelerinin birbirlerinin üzerine yürümesine varan gerginlik damgasını vurdu. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert sözler söylediği konuşması esnasında CHP sıralarından, "Cami sattınız" sesleri yükseldi. O esnada mecliste tansiyon yükseldi ve üyeler birbirlerine girdiler. Salondakilerin sakinleşmemesi üzerine oturuma ara verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçime gidilirken yurdun farklı bölgelerinde ziyaretlerine devam ediyor. İmamoğlu nisan ayı toplantısına da katılmadı.

İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRİNCE TANSİYON YÜKSELDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu İmamoğlu'nu sert eleştirilerle hedef alırken CHP sıralarından yükselen sözler tansiyonu yükseltti. Göksu, "Sözde demokrat İBB Başkanı meclisten kaçtı. Bir belediye başkanının durması gereken, dinlemesi gereken, katılmak zorunda olduğu bir tane meclis var, faaliyet raporu meclisi. Peki, kelimeyi değiştiriyorum. İBB Başkanı meclise katılmayıp gitti. Bu meclise kalıp, en büyük grubun grup başkanvekilini dinleme nezaketi göstermeyen İBB Başkanı. Hakikatle yüzleşmekten korkan adam diye söylerim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sunumlarını yaparken, halk tarafından denetlenebilen şeffaf belediyecilikten bahsetti. Siz resmen bu meclisin seçtiği komisyon üyelerinin sorularına bile cevap vermiyorsunuz? Liyakatten ve adaletten bahsetti, vay be" dedi.,

Göksu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendiği konuşması sırasında CHP sıralarından "Cami sattınız" sesleri yükseldi.

"BİZ CAMİ SATMAYIZ"

Salonda gerginlik seviyesi artarken Göksu ise şöyle devam etti: "Ne diyor öbür koalisyon ortağı, bana arka kapıda söz verdiklerinizi niye dış kapıda söylemiyorsunuz diyor ya. Yüzde 15 de oradan alıyorlarmış. Sonra diyecek ki liyakat. Hadi oradan be, CHP'nin olduğu yerde liyakat mı olur? Adalet mi olur? Bu zamanın ruhuna aykırı. Büyükşehirde kaç tane sattın? Biz cami yaparız merak etme. Önümüzdeki günlerde buraya gündem getirin konuşuruz, bu sözde de geri adım atmadığınız sürece o gündem geçmeyecek. Hadi buyur. Hadi getir. Haddini bileceksin. Hadsiz. Biz cami satmayız, biz cami yaparız. Siz cami yıkarsınız."

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

O anlar meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Salondakilerin sakinleşmemesi üzerine oturuma ara verildi. O gerginlik kameraya da yansıdı.

YORUMLAR (4)
  • MEHMET CENGİZ ÖKSÜZOĞLU: ekrem nerde ekrem eyyyy istanbul sanada bu yakışır olmayan belediye baskanı Cevap Yaz 8 13 Yayından Kaldır
  • Ahmet eren Kacmaz: TEVFİK AKSU NİR KONUŞTUGUN 7 Lİ İTYİFAK SALDIROYA GEÇİYOR. DEMEK AKSUN SÖYLEDİKLERİ DOGRU DIGRU OLDUGU İÇİN BU SALDIRGANLIGINIZ İBB BAŞKANI NE DİYORDU İSTANBUL NİMET NİMET Cevap Yaz 17 11 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: Ekrem nerde belli değil ismi var kendisi yok ruhen yönetiliyor İBB Cevap Yaz 72 78 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika İBB meclisi birbirine girdi! AK Parti ve CHP'liler arasında tansiyon yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB meclisi birbirine girdi! AK Parti ve CHP'liler arasında tansiyon yükseldi - Son Dakika
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