İBB ve Fatih Belediyesi Süleymaniye Mahallesi'nin korunması için birlikte hareket edecek - Son Dakika
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İBB ve Fatih Belediyesi Süleymaniye Mahallesi'nin korunması için birlikte hareket edecek

06.03.2022 18:30
İBB ve Fatih Belediyesi Süleymaniye Mahallesi'nin korunması için birlikte hareket edecek

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , kentin simge yapısı Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan inşaat gündemiyle bir araya geldi. İki isim ekiplerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini ve bölge için çalışma başlatacağını açıkladı.

İstanbul Fatih'teki Süleyman Mahallesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi'nden ortak karar çıktı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Süleymaniye bölgesinin ihyası' gündemiyle Fatih'te bir araya geldi. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın daveti ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya teknik ekipler de katılarak, Süleymaniye bölgesinin ihyası için sunumlar ve istişarelerde bulunuldu. Toplantının ardından Süleymaniye'de saha gezisinde bulunan iki başkan basına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi Süleymaniye için ortak çalışacak

"ORTAK BİR MASADA ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK"

Toplantının ve istişarenin faydalı olduğunu söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Süleymaniye bölgesinin sadece yöneticilerin değil tüm vatandaşların duyarlı olması gereken bir konu. Süleymaniye hepimizin ortak ve siyaset üstü bir değeridir. Büyükşehir Belediyesi'nden ve Fatih Belediyemizden teknik heyetlerimizle birlikte konuyu detaylı istişare ettik ve ortak bir masa kurarak çalışmalarımıza devam etme kararı aldık.İlim Yayma Vakfı da ilk günden itibaren Süleymaniye ile ilgili hassasiyetini duyarlılığını açıklayarak gerekli fedakarlığı yapacağını da belirtmişti. Zaten Süleymaniye bölgesi sadece bir binaya indirgenecek bir konu değildir. Topyekün ele alınması ve işbirliğiyle çalışılması gereken, hepimizin ortak ve siyaset üstü değeridir. En önemli amacımız gelecek nesillerimize daha iyi bir Süleymaniye bırakmaktır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi Süleymaniye için ortak çalışacak

"EKİPLER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK"

Ev sahipliğinden dolayı Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'a teşekkür eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye'nin kentin ve ülkenin ortak değeri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: " Toplantımızın ana felsefesi, bu duygunun üzerine oturuyor. Konuşmalarımızı ve görüşmelerimizi bu bağlamda yaptık. Süleymaniye'yi gerçek anlamda tarihi kimliğine, maksimum oranda kavuşturabilme ve ortak çabayı gösterebilme konusunda 'maksimum kararlılık' karanını aldık.Yani hem biz hem de Fatih Belediyesi, en üst seviyede çalışmayı ortaya koyacağız.Tabii biz, Süleymaniye'yi tek bir binaya sıkıştırmayı asla istemiyoruz. Çünkü, mesele Süleymaniye'nin genelidir. Zaten ilgili binayla da ilgili İlim Yayma Vakfı'nın damaksimum fedakarlığı ve sürecin düzeltilmesi hususunda hiçbir tereddüdümüz kalmamıştır. Bu konu artık bir daha münazara edilmemelidir. Bundan sonra hem Büyükşehir Belediyemizin hem de Fatih Belediyesi'nin teknik ekipleri bir araya gelecekler, bu alanda ortak bir masa kurarak çalışmalarını yürüteceklerdir."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi Süleymaniye için ortak çalışacak
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Son Dakika Politika İBB ve Fatih Belediyesi Süleymaniye Mahallesi'nin korunması için birlikte hareket edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB ve Fatih Belediyesi Süleymaniye Mahallesi'nin korunması için birlikte hareket edecek - Son Dakika
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