İBB Yolsuzluk Davası Birleştirildi

İBB Yolsuzluk Davası Birleştirildi
23.02.2026 16:59
İstanbul'daki yolsuzluk davaları birleştirilecek, duruşma 1 Nisan'a ertelendi.

YOLSUZLUK DAVASI İLE BİRLEŞTİRME TALEBİ

Tanıkların dinlenmesinden sonra avukatların beyanları alındı. Ardından mahkeme, ara kararını açıkladı. Ara kararda, İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB'ye yönelik yolsuzluk davası ile eldeki dava arasında hem sanıklar, hem de suçlar bakımından doğrudan bağlantı olduğu kanaatine varıldı. İki davanın tek elden yürütülmesi amacıyla dosyaların birleştirilmesi için İstanbul 40'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına karar verildi. Onay gelmesi durumunda iki dava birlikte görülecek. Kararda ayrıca, gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine ve eksik bilirkişi raporlarının tamamlanmasına hükmedilirken, duruşma 1 Nisan'a ertelendi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı Yusuf Üregen, "Kamuoyunda butlan davası olarak da bilinen 40'ıncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayının organize bir şekilde sakatlandığını defalarca dile getirmiştik. Gelinen bu noktada bu talebimiz Ankara Cumhuriyet Savcılığı 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin savcısı ve mahkemesi tarafından da değerlendirerek dosyanın birleştirilmesi için İstanbul'a müzekkere yazılmasına karar verildi. Gerçekler elbette ki açığa çıkacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Politika

