İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 44 Gözaltı Kararı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'deki yolsuzluklara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişiler arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, 'Çıkar amaçlı suç örgütü yönetme', 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Kamu kurumu zararına dolandırıcılık' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçları şüphelisi Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat Ongun kontrolünde faliyet gösterdiği belirtilen ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütü olduğu belirtilen sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.