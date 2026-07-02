İbrahim Akın'dan NATO'ya Sert Eleştiri - Son Dakika
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İbrahim Akın'dan NATO'ya Sert Eleştiri

02.07.2026 18:28
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DEM Parti Milletvekili Akın, NATO'yu savaş örgütü olarak nitelendirip Ankara'daki önlemleri eleştirdi.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmeler yaptı.

NATO'nun Türkiye için büyük bir acı, yıkım ve olumsuzluklarla dolu bir gerçekliği ifade ettiğini öne süren Akın, "NATO bizim için bir barış veya savunma örgütü değil, savaş örgütüdür. Kurulduğu günden beri böyledir." ifadelerini kullandı.

Ankara'da alınan önlemlere dikkati çeken Akın, bu durumu kabul etmediklerini, Ankaralıların da bu konuda rahatsızlığını her yerde dile getirdiğini söyledi.

İbrahim Akın, olağanüstü koşullar oluşturularak, halkın yaşamının doğal halini engellemeye çalışan bir sistem uygulanmak istendiğini savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İbrahim Akın'dan NATO'ya Sert Eleştiri - Son Dakika

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