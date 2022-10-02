İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü - Son Dakika
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İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

02.10.2022 19:27
İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile ayrı ayrı Mabeyn Köşkü'nde görüştü.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile ayrı ayrı Mabeyn Köşkü'nde görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye-ABD ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri, savunma sanayi alanındaki iş birliği alanları ile Ukrayna savaşı, Ege ve Akdeniz, İsveç- Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri, Güney Kafkasya'daki gelişmeler dahil bölgesel konular değerlendirildi. Stratejik Mekanizma'nın hayata geçmesi ile birlikte ortak çıkarlar temelinde iş birliği alanlarının artması beklentisi dile getirildi. F-16 konusunda sürecin tamamlanmasının iki ülkenin stratejik çıkarlarına hizmet edeceğine vurgu yapıldı. Türkiye'nin NATO'daki kilit rolüne vurgu yapılan görüşmede müttefiklerin ortak güvenlik risklerine ve tüm terör tehditlerine karşı uyum ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiğinin altı çizildi. Ege ve Akdeniz konularında Türkiye'nin hak ve çıkarlarını korumakta tereddüt göstermeyeceği vurgulanırken Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı ve agresif eylemlerinin kabul edilemez olduğu belirtildi. Ayrıca küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden Ukrayna savaşının uluslarası hukuk temelinde bir an önce sona ermesi için diplomatik çabalara ağırlık verilmesinin önemine işaret edildi.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANLIĞI İDARESİ BAŞKANI YERMAK İLE GÖRÜŞTÜ

İbrahim Kalın ayrıca Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile görüştü. Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede, Ukrayna'daki savaşta son gelişmeler değerlendirildi. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde uluslararası hukuk çerçevesinde savaşın sonlandırılması için diyalog zeminin yeniden tesis edilmesi gerektiği ifade edildi. Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirdiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını Türkiye'nin reddettiği belirtildi. Zor koşullara rağmen Türkiye'nin tarafları bir araraya getirme noktasındaki çabalarının kararlılıkla devam ettiğine işaret edildi. Savaşın sonlandırılması ve barışın tesis edilmesi hususunda Türkiye'nin samimi gayretlerine ve çok taraflı girişimlerine tüm uluslararası toplumun destek vermesi gerektiği vurgulandı. Karadeniz üzerinden Ukrayna tahılının tüm dünyaya sevkiyatını sağlayan İstanbul Mutabakatı ve esir takasının gerçekleşmesinde Türkiye'nin oynadığı kilit rolün önemine vurgu yapıldı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü - Son Dakika

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