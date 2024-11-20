İç Güvenlik Teklifi Üzerine Görüşmeler Tamamlandı

Politika

TBMM Genel Kurulunda, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren, Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Bölüm üzerinde söz alan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, teklifi eleştirdi.

Teklifte İçişleri Bakanlığı personeline ilişkin hükümlerin yer almadığını savunan Çalışkan, polislerin bazı sorunlarının bulunduğunu belirtti.

Çalışkan, "Emniyet, suça giden yolu kapatmalı, suçu önlemek için mücadele etmelidir." dedi.

Sokakların güvensiz hale geldiğini öne süren Çalışkan, teklifte suçla mücadeleye ilişkin düzenleme bulunmadığını savundu.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, şiddet olaylarının arttığını söyledi.

Teklifte yer alan düzenlemeleri anlatan Kocamaz, mülkiye müfettişlerine sınırsız yetki verileceğini öne sürdü.

Kocamaz, "Polislerin askerlik borçlanması konusundaki sorununa çözüm getirilmelidir. Kaymakamlık görevini üstlenecek kişilerin mesleğin bilgi, beceri ve yetkinliklerine tam anlamıyla sahip olmaları gerekir." ifadesini kullandı.

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, "torba kanun" niteliğindeki teklifte olumlu düzenlemelerin yer almadığını dile getirdi.

Bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştiren Hülakü, belediyelerin borçlarının yüksek olduğunu söyledi. Hülakü, teklife karşı olduklarını bildirdi.

"Bekçi mülakatını kanuna yerleştirmeye çalışıyorsunuz"

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, teklifte Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemelerin yer aldığını, ancak bu düzenlemelerin de iptal edileceğini söyledi.

Kaymakamlara ve mülkiye müfettişlerine ilişkin düzenlemeleri eleştiren Çan, teklifte belirsiz hükümlerin bulunduğunu savundu.

Çan, "Çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin şartlar, görev tanımları hepsi sorunlu. 'Mülakatı kaldırıyoruz' diye afişler astınız. Sözünüzü tutmadığınız gibi hala mülakatla ilgili yasa getiriyorsunuz. Bekçi mülakatını kanuna yerleştirmeye çalışıyorsunuz."

"Düzenlemeler silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silahla mücadelede önemli dönüm noktasıdır"

Teklifin ilk imza sahiplerinden TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, teklifte yer alan düzenlemeleri anlattı.

Teklifin, 17 kanun ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngördüğünü ifade eden Tipioğlu, ateşli silah parçalarının kanun kapsamına alınacağını ve cezaların artırılacağını belirtti.

Sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personeline madalya verileceğini aktaran Tipioğlu, şöyle devam etti:

"Ateşli silahların parçalarının izinsiz yurda sokulması, üretilmesi, satılması, satın alınması ve bulundurulması durumlarında da yasal yaptırımlar uygulanacaktır. Silah kaçakçılığıyla mücadele önemlidir. Suçla etkin mücadele ve suçun önlenmesi amacıyla ruhsatsız silah kullananlara yönelik cezaları artırıyoruz. Kuru sıkı olarak tabir edilen silahların özelliklerinde değişiklik yapanlar hakkında da daha ağır ceza uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapıyoruz. Düzenlemeler silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silahla mücadelede önemli dönüm noktasıdır."

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı da ruhsatsız silah kullananlara verilecek cezanın artırılacağını, bu düzenlemenin caydırıcılık sağlayacağını vurguladı.

Yetkisiz çakar kullanımında cezaların artırılacağını dile getiren Ahlatçı, bu durumda sürücü belgelerine el konulacağını, araçların da trafikten men edileceğini kaydetti.

Birinci bölümün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşmelerine geçildi.