İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI AKTAŞ: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ SAYFASI DA ALLAH'IN İZNİYLE TAMAMIYLA KAPANMIŞ OLACAK - Son Dakika
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Politika

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI AKTAŞ: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ SAYFASI DA ALLAH'IN İZNİYLE TAMAMIYLA KAPANMIŞ OLACAK

1)İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI AKTAŞ: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ SAYFASI DA ALLAH'IN İZNİYLE TAMAMIYLA KAPANMIŞ OLACAKİÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, "Hep beraber takip ediyoruz; gerçekten ortaya konulan mücadele sonucu terör örgütü bitme noktasına geldi.

06.05.2025 08:39
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1)İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI AKTAŞ: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ SAYFASI DA ALLAH'IN İZNİYLE TAMAMIYLA KAPANMIŞ OLACAK

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, "Hep beraber takip ediyoruz; gerçekten ortaya konulan mücadele sonucu terör örgütü bitme noktasına geldi. Ama son vuruşu yapmak üzereyiz Allah'ın izniyle. Terörsüz bir sürece girilmesiyle birlikte, inşallah PKK terör örgütü sayfası da Allah'ın izniyle tamamıyla kapanmış olacak" dedi.

Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı, proje koordinatörü ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Hatice Atan öncülüğünde, Bingöl Valiliği'nin de destekleriyle 3 okula kütüphane kuruldu. Kütüphaneler, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali Ahmet Hamdi Usta ve Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Bingöl Şehit Aileleri ve İnsan hakları Derneği (BİŞHAK) temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenlerinde açıldı. Kütüphanelerden biri, trafik kazasında hayatını kaybeden Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Siraç Bingöl anısına 'Mehmet Siraç Bingöl Kütüphanesi' ismiyle açıldı. Diğer kütüphaneler ise Sancak İlkokulu'nda 'Şehitler Kütüphanesi', Ağaçeli 100'üncü yıl ilkokulunda da 'Şehit Çocuk Oyuncak Kütüphanesi' isimleriyle açıldı.

'VATAN VE MİLLET SEVGİSİ, VATAN AŞKI VE ŞEHADET BİLİNCİ HER ZAMAN CANLI KALACAK VE BU BİLİNÇLE BÜYÜYECEKLER'

Ağaçeli 100'üncü yıl ilkokulunda da 'Şehit Çocuk Oyuncak Kütüphanesi' ismiyle açılan kütüphanenin açılışında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, "PKK'nın kalleşçe saldırıları sonucu şehit olmuş 46 yavrumuzun isminin verildiği bir kütüphane ve oyuncak sınıfının açılışı için bir araya geldik. Gerçekten çok ama çok anlamlı bir açılış gerçekleştiriyoruz. Öncelikle vatanımızın birliği, dirliği, bağımsızlığı, bayrağımız ve ezanımız için canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de uzun ömürler temenni ediyorum. Rabbim bizleri şehitlerimize, yakınlarına ve gazilerimize mahcup etmesin. Bu programın, bu sınıfın hazırlanmasında emeği geçen başta Sayın Valimiz olmak üzere, Şırnak Yeşeren Gençlik Derneğimize teşekkür ediyorum. Bu sınıfın hem okula hem de Bingöl'ümüze hayırlar getirmesini diliyorum. Ümit ediyorum ki bu okulda, bu sınıfta, bu kütüphaneden ve oyuncak sınıfından faydalanacak yavrularımız da vatan ve millet sevgisi, vatan aşkı ve şehadet bilinci her zaman canlı kalacak ve bu bilinçle büyüyeceklerdir" dedi.

'DERDİNİZLE DERTLENMEK, BİZİM İÇİN EN ASLİ GÖREVDİR'

Daha sonra BİŞHAK Derneği'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Aktaş, burada yaptığı konuşmasında şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bugün ülkemizde alnımız açık, başımız dik bir şekilde, hür ve özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, bu şehitlerimizin sayesindedir. Bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşıyoruz, kardeşçe yaşıyoruz. Ama bu bin yıllık süreç içerisinde, yer yer, zaman zaman, yeri geldiğinde çok büyük bedeller ödeyerek bu günlere geldik. Bu noktada PKK terör örgütüyle mücadele sürecinde de çok büyük bedeller ödedik. Binlerce kahramanımız şehit oldu, canını ortaya koydu. ve PKK terör örgütünü de, hamdolsun, bitirme noktasına getirdik. Hep beraber takip ediyoruz; gerçekten ortaya konulan mücadele sonucu terör örgütü bitme noktasına geldi. Ama son vuruşu yapmak üzereyiz Allah'ın izniyle. Terörsüz bir sürece girilmesiyle birlikte, inşallah, PKK terör örgütü sayfası da Allah'ın izniyle tamamıyla kapanmış olacak. Tabii hem PKK terör örgütüyle mücadele esnasında, hem de diğer hain terör örgütü olan FETÖ'nün ihanetleri sonucu şehadet mertebesine ulaşmış şehitlerimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimize bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbimizden bizleri onlara mahcup etmemesini diliyor ve niyaz ediyoruz. Gazilerimize uzun ömürler, sağlık ve afiyet diliyoruz. Şehit yakınlarımıza da sabır, metanet ve Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Bununla beraber, şüphesiz ki biz devlet olarak ve aynı şekilde İçişleri Bakanlığı olarak her zaman sizin yanınızdayız. Sizin canınızda olmak, sizin derdinizle dertlenmek, bizim için en asli görevdir. Sizlerin her türlü talebiyle, ihtiyacıyla, varsa sıkıntılarınızla ilgilenmek ve onları gidermek, bizim en önemli sorumluluğumuzdur. Aynı şekilde illerimizde de; valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, jandarma komutanlıklarımız, emniyet müdürlüklerimiz, askeri birliklerimiz ve belediye başkanlıklarımız, tamamıyla bir seferberlik anlayışı içerisinde, 7 gün 24 saat sizin yanınızda olmak için çaba göstermektedir. Allah'ın izniyle bundan sonra da aynı şekilde bu gayreti sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mehmet Aktaş, Güvenlik, Politika, Kültür, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI AKTAŞ: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ SAYFASI DA ALLAH'IN İZNİYLE TAMAMIYLA KAPANMIŞ OLACAK - Son Dakika

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SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI AKTAŞ: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ SAYFASI DA ALLAH'IN İZNİYLE TAMAMIYLA KAPANMIŞ OLACAK - Son Dakika
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