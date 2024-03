İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: İstanbul\'da miting yapmasını beceremeyenler bizim mitingimize laf ediyorlar

Politika

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, " İstanbul'da miting yapmasını beceremeyenler, başaramayanlar bizim geçen hafta 650 bin kişinin katıldığı mitingimize laf ediyorlar." dedi.

Turan, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti. Daha sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'ı ziyaret eden Turan, burada partililerle bir araya geldi.

Bülent Turan, yaptığı konuşmada, bakanlara yönelik eleştirilere değinerek, "Bakanlarımızın siyaset yapması kadar doğal bir şey olmaz, bunun tartışılması abes." ifadesini kullandı.

"Sistem değişmiş diyorsanız, gelin sisteminin eksiği varsa bunu gözden geçirip tartışalım." diyen Turan, şunları söyledi:

"Bu başka tartışma konusu. Fakat 'Bakan Murat Kurum'a destek istedi' diye tartışma konusu olmaz, olmamalı. Altını çiziyorum, bu bakanların hepsi Cumhurbaşkanımızın atadığı, KPSS ile atanmayan, siyasi iradeyle beraber yol yürüyen insanlardır. Şu önemli, bir bakanlık kamu görevi yaparken bir ihmali oluyorsa bunu tartışırız. Zamanında Zafer Partisine gizli gizli bakanlık vadederken 'siyasi olmasın mı' dediniz. Siz altılı masa aranızda bakanlar paylaşırken, 'bunlar siyasi olmasın mı' dediniz. Siz daha dün Cumhurbaşkanı seçimlerinde, İstanbul Belediye Başkanını, Ankara Belediye Başkanını tüm görevlerini bıraktırarak il il dolaştırırken, aklınıza bu gelmedi mi?"

Partisinin İstanbul mitingine değinen Turan, "İstanbul'da miting yapmasını beceremeyenler, başaramayanlar bizim geçen hafta 650 bin kişinin katıldığı mitingimize laf ediyorlar. Bizi eleştiren insanların önce en az bizim kadar büyük miting yapması lazım. Kendi ilçe başkanını mitinge getiremeyen adamların bizim İstanbul mitingimizi eleştirme hakları olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeniden Refah Partisinin daha önce Cumhur İttifakı'nda yer aldığını, genel seçimlerde doğru yerde tavır aldığı için de halkın sahip çıktığını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Ama şimdi doğru yerde tavır almadığından dolayı farklı farklı dünyaların gündemi olmaya başladı. Her gün bakın FOX'a, Halk TV'ye, Sözcü TV'ye hep bunlar var. AK Parti'den gram oy tırtıklar mı düşüncesiyle bunu yapmaya çalışıyorlar. Geçen, genel seçimlerde her gün Ahmet Davutoğlu'nu, her gün Babacan'ı, her gün Gültekin Bey'i ekrana çıkaran FOX, Halk TV, hiçbirisi kaldı mı şimdi? Nerede Davutoğlu, nerede Temel Bey, nerede Babacan? Varsa yoksa şu an Fatih Erbakan. Onu sevdikleri için değil. 'Erdoğan'a nasıl zarar veririz' diye bunu yapıyorlar. Dün o altılı partilerle bunu yaptılar. Bugün Fatih Bey'le bunu yapmaya çalışıyorlar. Bizim milletimiz irfan sahibidir, bu oyunlara gelmeyecektir."

Turan ve beraberindekiler, kentte esnaf ziyareti de gerçekleştirdi.