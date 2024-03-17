İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Futbol sahalarında şiddet olayları kabul edilemez

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan maç sonunda yaşanan olaylara dair, "Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez" dedi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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Gökhan Zan, adaylığına yönelik tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğini belirterek, halkıyla birlikte mücadelesine devam edeceğini açıkladı. Zan, suç duyurusunda bulunduğunu ve adaletin işlemesini beklediğini ifade etti.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Şube ve İl Temsilciliği yönetimlerine seçilenler istifa etmeden Oda Yönetim, Denetim, Onur Kurullarına aday olamayacak. Yönetmeliğe eklenen diğer değişiklikler ise delege sayıları ve seçim süreçleriyle ilgili düzenlemeleri içermektedir.
İstanbul Valiliği tarafından DEM Parti organizesinde düzenlenen 'Şimdi Özgürlük Zamanı' mitingi ve 'Nevruz Kutlaması' etkinliğine ilişkin açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında 75 kişinin gözaltına alındığı ifade edilirken, 'Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir' ifadelerine yer verildi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturmanın derhal başlatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sporun centilmenlik olduğunu ve futbol sahalarında şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Mahalle muhtarı dahil 4 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından mahallede geniş kapsamlı güvenlik tedbiri alındı.
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