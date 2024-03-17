İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Futbol sahalarında şiddet olayları kabul edilemez

Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan maç sonunda yaşanan olaylara dair, "Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA