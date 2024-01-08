İçişleri Bakanı: Fatih Camii İmamına Saldırıyı Gerçekleştiren Şahıs Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih Camii imamına yapılan saldırıya ilişkin, "Ö.S. isimli şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı" açıklamasında bulundu.

İstanbul'da Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da bu akşam Fatih Camii'nde yaşanan menfur saldırıda Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem yaralandı. Yoğun bakımda tedavileri sürmekte. Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S. isimli şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı. Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor. Galip hocaya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA