 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İçişleri Bakanı: Fatih Camii İmamına Saldırıyı Gerçekleştiren Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı: Fatih Camii İmamına Saldırıyı Gerçekleştiren Şahıs Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren Ö.S. isimli şahsın emniyet güçleri tarafından yakalandığını belirtti. Saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ve yaralıların tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

İçişleri Bakanı: Fatih Camii İmamına Saldırıyı Gerçekleştiren Şahıs Yakalandı
08.01.2024 - 23:14,
Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih Camii imamına yapılan saldırıya ilişkin, "Ö.S. isimli şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı" açıklamasında bulundu.

İstanbul'da Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da bu akşam Fatih Camii'nde yaşanan menfur saldırıda Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem yaralandı. Yoğun bakımda tedavileri sürmekte. Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S. isimli şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı. Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor. Galip hocaya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, İstanbul, Saldırı, Güvenlik, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı: Fatih Camii İmamına Saldırıyı Gerçekleştiren Şahıs Yakalandı - Son Dakika


22:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09
Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29
İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt

Son Dakika
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29 İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 00:01:30. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Fatih Camii İmamına Saldırıyı Gerçekleştiren Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement