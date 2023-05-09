Canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Erzurum'daki saldırıya karışanlarla ilgili açıklama: Orada kafamızı karıştıran bir uzman çavuş var - Son Dakika
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Canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Erzurum'daki saldırıya karışanlarla ilgili açıklama: Orada kafamızı karıştıran bir uzman çavuş var

09.05.2023 10:05

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı. Konuyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu şekilde bir hır çıkarmaya çalışıyorlar ama Ekrem İmamoğlu devletin gücünü bilmiyor. Orada kafamızı karıştıran sadece bir kişi var. Bir uzman çavuş. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV Net'te "Net Bakış Özel" programında, Serhat İbrahimoğlu, Nedim Şener ve Hüseyin Likoğlu'nun gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla düzenlenen "Halk Buluşması"nda çıkan ve bazı vatandaşların yaralandığı olaylara ilişkin Soylu, "Erzurum, İstanbul'u kaplamak için yapılan bir iş. Siyasetin ve seçimin kuralları var, bu kurallara uymayanlar var." diye konuştu.

"İBB'NİN BAŞINDA SAHTEKAR BİR ADAM VAR"

Soylu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nereyi miting meydanı olarak verirse orada miting yapılması gerektiğini ve siyasetin sorumluluk istediğini vurgulayarak, "Erzurum'a gitmişsin, miting yapılmayacak yerde miting yapmışsın. Bu dünyanın en büyük yalancısıdır ve sahtekardır. İBB'nin başında sahtekar bir adam vardır. Dünyada bu kadar ahlaka aykırı davranışlar yapan, siyaseti bu kadar kötü kullanan, demokrasiyi bu kadar istismar eden başka bir yapı görülmemiştir." ifadelerini kullandı.

"KAFAMIZI KARIŞTIRAN 1 KİŞİ VAR"

Bakan Soylu, esnaf buluşması adı altında miting yapıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Miting yapılması gereken yerde yapmazsan oraya provokasyon yapmaya da gelirler. Provokasyonu Ekrem İmamoğlu yaptı. Bugün orada provokasyonları yapanları bulmak da bizim görevimiz. Tespit edilen 21 kişiden 16'sı gözaltına alındı. Bu şekilde bir hır çıkarmaya çalışıyorlar ama Ekrem İmamoğlu devletin gücünü bilmiyor. Planlanan bir olay var mı? Aniden gelişmiş olay mı? Siyaset buna teşnedir. Muhtarlık seçimlerinde bile ani olaylar çıkabilir. Orada kafamızı karıştıran sadece bir kişi var. Bir uzman çavuş. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş."

"İŞİ KILIFINA UYDURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bu şekilde bir mitingin provokasyona açık olduğunu aktaran Soylu, polislerin olaya müdahale etmediği söylemlerinin yalan olduğunu söyledi. Böyle toplumsal olaylarla ayakta kalabilmeye çalışıldığını dile getiren Soylu, "Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu arasında bir itişme var. 'Ben ne yapsam da öne çıksam' derdindeler. Anladığım kadarıyla bunlar işi kılıfa uydurmaya çalışıyorlar." dedi.

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Erzurum'daki olaylı mitingle ilgili ilk açıklama Soylu'dan geldi: Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür Erzurum'daki olaylı mitingle ilgili ilk açıklama Soylu'dan geldi: Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür

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Son Dakika Politika Canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Erzurum'daki saldırıya karışanlarla ilgili açıklama: Orada kafamızı karıştıran bir uzman çavuş var - Son Dakika


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