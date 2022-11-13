İçişleri Bakanı Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'a zehir gibi yanıt: Şehit ailesine küfreden aşağılık - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'a zehir gibi yanıt: Şehit ailesine küfreden aşağılık

13.11.2022 16:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelindeki deprem tatbikatı sırasındaki fotoğrafını paylaşarak, "Bu kafa çökmekle kurtulur mu?" diyen İYİ Partili Lütfü Türkkan'a, "Şehit ailesine küfreden aşağılık, geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, devleti dolandıran hırsız" ifadeleriyle yanıt verdi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün ülke genelinde gerçekleştirilen "Çök-kapan-tutun" tatbikatı sırasındaki görüntüsünü paylaşarak, "Bu kafa çökmekle kurtulur mu?" diye yazdı.

SOYLU'DAN YANIT GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Türkkan'ın bu paylaşımına cevap gecikmedi. Soylu, Türkkan'a sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

"ŞEHİT AİLESİNE KÜFÜR EDEN AŞAĞILIK"

Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Şehit ailesine küfreden aşağılık, geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, devleti dolandıran hırsız, (Ablasının!) kuzusu, sizi Sevgi Hastanesi paklar."

Soylu'dan kendisine 'Bu kafa çökmekle kurtulur mu?' diyen Türkkan'a zehirzemberek yanıt: Aşağılık
YORUMLAR
500
Süleyman Soylu'dan Lütfü Türkkan'a sert tepki Süleyman Soylu'dan Lütfü Türkkan'a sert tepki

İçişleri Bakanı, Süleyman Soylu, Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'a zehir gibi yanıt: Şehit ailesine küfreden aşağılık - Son Dakika


Son Dakika
16:54 Morutan'ın İtalya'da yaptıkları ağızları açık bıraktı!
16:51 İstiklal Caddesi'nde yaşanan şiddetli patlamanın görüntüsü ortaya çıktı
16:42 İstiklal Caddesi'nde şiddetli patlama! İşte olay yerinden ilk görüntüler
16:34 İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde patlama: Çok sayıda yaralı var
15:43 İçişleri Bakanı Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'a zehir gibi yanıt: Şehit ailesine küfreden aşağılık
15:32 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş milli yıldız için devrede! Fenerbahçe de çok istiyor
15:13 Türkiye'ye terörle mücadele sözü veren İsveç'ten skandal görüntü! Polisin tavrına tepki yağdı
14:22 13 bin yeni polis alınacak! İşte 25 Kasım'a kadar yapılabilecek başvuru şartları...
11:48 Çanakkale'de 2 bin 200 yıllık çarşı kapısı bulundu! Arkeologlar içeri girmek için gün sayıyor
11:45 Antalya'da hayat zorlaşıyor! Hayat pahalılığı ve konuta erişilebilirlik açısından İstanbul ile yarışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2022 17:00:33. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'a zehir gibi yanıt: Şehit ailesine küfreden aşağılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement