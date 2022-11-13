İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün ülke genelinde gerçekleştirilen "Çök-kapan-tutun" tatbikatı sırasındaki görüntüsünü paylaşarak, "Bu kafa çökmekle kurtulur mu?" diye yazdı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Türkkan'ın bu paylaşımına cevap gecikmedi. Soylu, Türkkan'a sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla cevap verdi.
Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Şehit ailesine küfreden aşağılık, geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, devleti dolandıran hırsız, (Ablasının!) kuzusu, sizi Sevgi Hastanesi paklar."
Son Dakika › Politika › İçişleri Bakanı Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'a zehir gibi yanıt: Şehit ailesine küfreden aşağılık - Son Dakika