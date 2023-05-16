Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı ancak parlamento seçimleri tamamlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da milletvekili seçilen bakanlar arasında yer alıyor. Bakanların vekil yeminiyle birlikte görevlerinin son bulması gerekiyor.
Siyasi gündemdeki bu haber İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da soruldu. FOX TV muhabirinin yönelttiği "Bakanlığınızla ilgili süreç bundan sonra nasıl işleyecek?" sorusunu yanıtsız bırakan Soylu, muhabire "Canım benim" dedikten sonra parti binasına giriş yaptı.
Soylu'nun yaptığı hareket akıllara geçen sene yaşanan benzer bir olayı getirdi. FOX TV ana haberinde ekranlara yansıyan görüntüde bir muhabir, Bakan Soylu'ya vatandaşların yaşadıkları hanelere bilgileri olmadan kayıt edildiği öne sürülen yabancılar konusunu sormak istemişti. Bakan Soylu ise muhabirin çenesini okşayarak "canım benim" demiş, soruya yanıt vermeden uzaklaşmıştı.
Son Dakika › Politika › İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce de yaptığı gibi gazetecinin sorusunu, 'Canım benim' diyerek geçiştirdi - Son Dakika