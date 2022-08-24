Bakan Soylu, Filistinli mevkidaşı Rih'iyi makamında ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu, Filistinli mevkidaşı Rih'iyi makamında ağırladı

24.08.2022 20:28
Bakan Soylu, Filistinli mevkidaşı Rih'iyi makamında ağırladı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Filistin İçişleri Bakanı Ziad Hab Al-Rih ile bir araya geldi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Filistin İçişleri Bakanı Ziad Hab Al-Rih ile bir araya geldi. Soylu, "Yürekten inandığımız Filistin'in özgür ve güçlü geleceğine yapacağımız her katkı bizler için şüphesiz bir onur kaynağı olacaktır" dedi.

Bakan Soylu, Filistin İçişleri Bakanı Al-Rih'i makamında ağırladı. İkili Şeref Defteri'nin imzalanması ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Filistin İçişleri Bakanı Ziad Hab Al-Rih ve heyetini Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Filistin Devlet Başkanı Sayın Abbas'ın ziyaretinden sonra böyle bir ziyaretin yaşanması hem sorumluluklarımızı hem de üzerimize vazife olan işlerin nasıl yapılması gerektiğini bir kez daha bütün kuvvetiyle hatırlattı. Sahip olduğumuz kardeşlik bağı, diplomasinin tarif edemeyeceği, samimiyeti kendisine has yapısını net bir şekilde özetlemektedir. Heyetler arası görüşmelerde de detaylı konuşacağımız ilişkilerimizin, kardeşhane geçmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyoruz. Birçok ilişkimiz var, bunların her geçen gün güçlendiğini müşahede ediyoruz. Gerek konuk eğitim, sivil savunma, sürücü belgelerinin değişikliği gibi alanlarda anlaşmalarımızı yaptık. İnşallah bu alanlardaki ilişkilerimizi de aynı şekilde geliştireceğiz. Bunların yanında Mayıs ayında bakan yardımcımızın ziyareti vesilesiyle acil çağrı merkezleri ve pasaport basımı alanlarında tecrübe paylaşmaya yönelik sunduğumuz öneriyi çok kıymetli buluyoruz. Yürekten inandığımız Filistin'in özgür ve güçlü geleceğine yapacağımız her katkı bizler için şüphesiz bir onur kaynağı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Filistin İçişleri Bakanı Ziad Hab Al-Rih ise misafirperverliklerinden dolayı Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sayın Devlet Başkanımız arasındaki anlaşmaları ile ilgili, zor dönemden geçiyoruz, bunların yürürlüğe girmesini son derece önemsiyoruz" dedi.

Heyetler daha sonra basına kapalı olarak bir görüşme gerçekleştirdi.


YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu, Filistinli mevkidaşı Ziyad Heb er-Rih ile görüştü İçişleri Bakanı Soylu, Filistinli mevkidaşı Ziyad Heb er-Rih ile görüştü Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ankara'ya geldi Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ankara'ya geldi
Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Filistin, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu, Filistinli mevkidaşı Rih'iyi makamında ağırladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
18:25 Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan ilk görüntüler geldi!
18:02 İsviçre'de duygulandıran anlar! 7 yıl önce ayrıldığı yavru aslanları ziyaret eden kadın sevgiyle karşılandı
17:53 Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
17:47 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan vatandaşlara seslendi: Borçlarınızı ödemeyin, seçimden sonra ben hesaplaşacağım
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 20:28:28. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Soylu, Filistinli mevkidaşı Rih'iyi makamında ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement