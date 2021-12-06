Son dakika haber! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Gelecek nesillerimize Cumhuriyetimizin ikinci asrını emanet edeceğiz" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Gelecek nesillerimize Cumhuriyetimizin ikinci asrını emanet edeceğiz"

-Bakan Soylu, Sancaktepe'de "Demokraside Kadın İmzası-Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması ve Kadın Hakları Günü" programına katıldı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe'de düzenlenen "Demokraside Kadın İmzası-Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması ve Kadın Hakları Günü" programına katıldı. Soylu, " Bize, Cumhuriyetin birinci asrı emanet edildi. Şimdi biz, gelecek nesillerimize Cumhuriyetimizin ikinci asrını emanet edeceğiz." dedi.

Sancaktepe Belediyesin'nin ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Demokraside Kadın İmzası-Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması ve Kadın Hakları Günü" programı düzenlendi.

Programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek ile kadın muhtarlar, Kadın Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyeleri ve birçok kadın katıldı. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı video mesajla başladı.

"Gelecek nesillerimize Cumhuriyetimizin ikinci asrını emanet edeceğiz"

Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," Doğu ve Güneydoğu'da terörle bizi vesayet altına almaya çalışanlara inat bir şekilde terörü Türkiye'nin gündeminden çıkaran bir anlayışta da bunu görebiliriz. Bizim yapacak çok işimiz üzerimize çok sorumluluk var. Sorumluluk sadece bu topraklara ait bir sorumluluk değil. 20.yüzyılın sonunda Avrupa ve Batı bize kendi hayranlıklarını bizim değil, kendi hayranlıklarını öykülere anlatırken bugün maske krizinde birbirlerinin havalimanlarından maskelerini koparmaya çalışan bir acizlikle bizim şehir hastanelerimize girerken kendi sağlık tesislerinde koridorlarda ve sağlık tesislerinin dışında insanların hayatlarını kaybettiği bir anlayışla karşı karşıya kaldılar. Burada muhtarlarımızla belediye başkanlarımızla, kaymakamlarımızla, valilerimizle, polislerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla biz büyüklerimize ve yaşlılarımıza sahip çıkarken onlar yaşlılarını ölüme terk etti. Etrafımızdaki coğrafyaya, Suriye'ye de Irak'a etrafımızdaki coğrafyaya Yemen'e de Libya'ya Balkanlara da kardeşlerimize de, Orta Doğu'ya da, Orta Asya'da Kafkasya'ya da bizim yapacaklarımız var. Bu topraklarda şımarmakla olmayacak, ümitsizlikle olmayacak, geç de olmayacak. Güven duyduğumuz Cumhurbaşkanımızla birlikte de Allah nasip ederse şunu söyleyeyim. Cumhuriyetin ikinci asrını yazıyoruz. Cumhuriyetin ikinci asrın hikayesini de gençlerimize, onların güvenli evlerine hep beraber teslim edeceğiz." dedi.

"Siyasette kadınlarımız gerçekten hak ettikleri yeri buldu"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise, "Çok güzel bir akşamı birlikte idrak edeceğiz. Bugün 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının tanınmasının 87. yılı Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1934 yılında 5 Aralık'ta Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkını birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce tanıdı. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın zaferlerinin çoğunu o kahraman kadınlarla kazandı. ve onlara bir vefa borcu olarak seçme seçilme hakkını herkesten önce verdi. Biz müteşekkiriz. Tabii bu uygulamaya zamanla yerleşti, oturdu. Cumhurbaşkanımızla birlikte de özellikle 2013 yılından sonra da seçme ve seçilme hakkı artık kemale erdi. Çünkü bir kısım kadınlarımız seçme hakkına sahipti. Ama seçilme hakkını kullanamıyordu. Bunun da tamamlanmasıyla birlikte siyasette kadınlarımız gerçekten hak ettikleri yeri buldular ve bugün elhamdülillah siyasetin her alanında başarılı, güçlü kadınlarımız bu memlekete hizmet ediyor, görev yapıyor. Bunun gururunu yaşıyoruz. İstanbul'da seçilmiş olan bütün kadınlarımızı bu Sancaktepe 'ye davet ettik. Çünkü Sancaktepe'nin de seçilmiş bir kadın Belediye Başkanı var. Bu misafirlik, bu ev sahipliği bize yakışır diye düşündük. " diye konuştu.

Öte yandan program sonunda Başkan Döğücü, Bakan Soylu 'ya hediye ve çiçek takdiminde bulundu.