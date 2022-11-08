Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Onurun varsa istifa et" sözlerine, Bakan Soylu'nun yanıtı çok sert oldu - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Onurun varsa istifa et" sözlerine, Bakan Soylu'nun yanıtı çok sert oldu

08.11.2022 16:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine uyuşturucu tartışmaları üzerinden yüklenen ve istifa çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert bir paylaşımla cevap verdi. Bakan Soylu paylaşımının sonunda "Kılıçdaroğlu onursuzdur" dedi.

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu operasyonlarına ilişkin verilerini anımsattı. Bakan Soylu'ya istifa çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Haftada 5 bin uyuşturucu satıcısı yakalanıyor diyor. Burası Kolombiya mı, Bogota mı, Narcos'un dizi filmini mi izliyoruz? Bir insanın gram onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder" diye konuştu.

SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası gözlerin çevrildiği Bakan Soylu sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu için "Onursuz" ifadesini kullanan Bakan Soylu, "Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan, askerimize 'kimyasal silah' kullanıyor iftirası atanları savunan, Emniyet ve Jandarma'ya 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti' yaftası takan, PKK'nın Suriye kolu PYD'yi 'barış elçisi'(!) ilan eden, PKK mensuplarını sözde 'gazeteci' diyerek savunan, Türkiye'de terör bitiyor diye üzülen, eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen, kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden Kılıçdaroğlu onursuzdur." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Soylu'nun uyuşturucu açıklamasına CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki: İtirafı için teşekkür ediyorum İçişleri Bakanı Soylu'nun uyuşturucu açıklamasına CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki: İtirafı için teşekkür ediyorum

Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Onurun varsa istifa et' sözlerine, Bakan Soylu'nun yanıtı çok sert oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Onurun varsa istifa et" sözlerine, Bakan Soylu'nun yanıtı çok sert oldu - Son Dakika
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