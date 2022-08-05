Kanı yerde kalmayan şehidin ailesi sevinç gözyaşı döktü: "Bugün yavrumun düğünü, bayramı" - Son Dakika
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Kanı yerde kalmayan şehidin ailesi sevinç gözyaşı döktü: "Bugün yavrumun düğünü, bayramı"

05.08.2022 15:48
Kanı yerde kalmayan şehidin ailesi sevinç gözyaşı döktü: "Bugün yavrumun düğünü, bayramı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Şehit Emre Dokumacı'nın kanının yerde kalmadığını duyurmasının ardından gözyaşlarına boğulan şehidin halası Leyla Yalçın, "Benim bugün bayramım. Benim bugün düğünüm. Bugün yavrumun, oğlumun düğünü, bayramı bugün" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Şehit Emre Dokumacı'nın kanının yerde kalmadığını duyurmasının ardından gözyaşlarına boğulan şehidin halası Leyla Yalçın, "Benim bugün bayramım. Benim bugün düğünüm. Bugün yavrumun, oğlumun düğünü, bayramı bugün" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın (32) kanının yerde kalmadığını duyurarak, "Ruhun şad, Makamın ali olsun. Allah bizi, şehitlerimize mahcup etmesin" açıklamasını yaptı. Şehidin intikamının alındığını duyan ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan şehidin halası Leyla Yalçın, gözyaşlarına boğularak, "Benim bugün bayramım. Benim bugün düğünüm. Bugün yavrumun, oğlumun düğünü, bayramı bugün. Gururla büyüttüm. Ben onu seve seve büyüttüm. İçişleri Bakanımızı yüz yüze görüşmek, onunla konuşmak istiyorum. Bir ekmeği üçe dörde böldüm. Onu diğer yavrularımdan hiç ayırt etmedim" dedi.

"Oğlum yerinde rahat uyusun"

Baba Hüseyin Dokumacı ise, oğlunun intikamı alındığı için sevinçli olduğunu ifade ederek, "Şehidimiz yerinde rahat uyusun. Oğlum yerinde rahat uyusun. Şehidimizin intikamı alındı. Allah intikamını alanlardan razı olsun" diye konuştu.

Yeğeni Murat Yalçın ise, "İçişleri Bakanımız açıkladı. Emre'yi şehit eden şerefsizlerin öldürüldüğü haberini aldık. Allah devletimize, milletimize, güvenlik güçlerimize zeval vermesin. Haberden çok mutlu olduk. Allah şehitlerimize mahcup etmesin" şeklinde konuştu. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Çorum, Ağrı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kanı yerde kalmayan şehidin ailesi sevinç gözyaşı döktü: 'Bugün yavrumun düğünü, bayramı' - Son Dakika

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