Bakan Soylu: "Türkiye kendi yerli ve milli pasaportunu bu akşam itibarıyla basmaya başlıyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye kendi yerli ve milli pasaportunu bu akşam itibarıyla basmaya başlıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yerli ve Milli Pasaportların Üretimine" ilişkin basın toplantısı düzenledi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Soylu, 2018 den bu yana 77 milyon çipli kimlik verdiklerini belirterek, "2022 Ocak'tan bu yana 6.7 milyon kimlik verdik. Hazırlıklarımızı yapıyoruz, kartlarımızı hazırlıyoruz, darphane ile çalışıyoruz. Çipin ve kartın depolanmasını biz yapıyoruz. Ocaktan bu yana 1 milyon 600 bin pasaport bastık. Geçen sene aynı tarihte bu sayı 1 milyon 150 bin. Geçen yıla oranla 500 bine yakın fazla pasaport bastık. Dünya 1.5-2 yıldır pasaport basma sorunu yaşıyordu fakat biz vatandaşımıza yansıtmadık. 1 milyon 600 bin basmış olduk ama bugün basılanlarla yerli taleplerin 20-22 gün gerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Ocaktan bu yana 1 milyon 600 bin pasaport bastık, bunların %58'i yurtdışına çıkmadı"

Yaklaşık 112 bin yeşil pasaport talebi olduğunu aktaran Soylu, "Yılbaşından itibaren 1 milyon 600 bin pasaport verdik ve bunların %58'i yurtdışına çıkmadı. Gerekirse acillerde günlük pasaport veriyoruz. Bu imkanı da ortaya koyduk ama bunu da manipüle ettiler. Uzun kuyruklar oluşuyor dediler. 112 bin yeşil pasaportun 57 bini uzatma. Biz de Mayıs ayında karar aldık, yeşil pasaport süresi 5 yıldı, 10 yıla çıkarttık. Şimdi 5 yıllık olanları veya daha az süreyle pasaport sahibi olanların 10 yıla uzatmalarına imkan sağladık. Yüksek talep var. Ortalama günlük talep 7-8 bin. Garip bir şey oldu. Son 4-5 aydır talep 10-15 bin arasında gidip geliyor. Para ödemeden 5 veya 3 yıllık süresi dolan pasaportları 10 yıla çıkartabilecekler. Bu bizim hem tedbir hem temkinimiz. Bunu dünyaya da bildirdik" diye konuştu.

"Macaristan'ın yıllık 250 bin pasaportunu basacağız. Onlar da bizim 250 bin pasaportumuzu basacak"

Pasaport çiplerini dışarıdan aldıklarını ifade eden Soylu, "Macaristan ile anlaşma yaptık. Anlaşmaya göre biz Macaristan'ın 250 bin pasaportunu basacağız, onlar da bizim 250 bin pasaportumuzu basacak. Herhangi bir doğal afetten kaynaklı sorun olursa pasaport ihtiyaçlarını bir ülke diğeri adına karşılamış olacak. İhtiyacı karşılamak için her şeyi yaptık. Bundan sonraki yarı mamuller için Macaristan ile anlaştık. Macaristan'da basacağız. 2. nesil pasaportun darphanede üretilmesini aksatmayacağız. Fransa'dan gelen ikinci nesil pasaportları orada basacağız. Önümüzdeki ay sonuna kadar 170 bin pasaportu basmış olacağız. Daha sonra 250 bin, daha sonra 300 bin, daha sonra yükselerek devam edecek. Çip Türkiye'de de üretilmeye başladığı andan itibaren başka safhaya geçişimiz demektir" dedi.

"Türkiye kendi yerli ve milli pasaportunu bu akşam itibarıyla basmaya başlıyor"

Yerli ve milli pasaportun içeriğini ve detaylarını anlatan Soylu, "Burada yeni pasaportun kendine ait özellikleri var. TC ve yine altında İngilizce "Türkiye" yazıyor. Lale motifi var. Önceki pasaportun 27 güvenlik öğesi var. Yeni pasaportun + 36 öğesi daha var. Kalite olarak da farkı çiplerin incelik ve kalınlık farkı var. Yeni pasaport daha kaliteli, daha modern. Pasaportun tam ortasında Ayasofya var. Yine eserlerimizden Çanakkale Köprüsü, Çamlıca Camiisi, İshak Paşa Sarayı, İkinci Meclis, Amasya Evleri, Erzurum Çifte Minare ve Mevlana var. Türkiye kendi yerli ve milli pasaportunu bu gece itibarıyla basmaya başlıyor" açıklamasında bulundu. - ANKARA