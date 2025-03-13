İçişleri Bakanı Yerlikaya: "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı" - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı"

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu\'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı"

BATMAN (İHA) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık.

13.03.2025 14:40  Güncelleme: 14:42
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BATMAN (İHA) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 39 mülkiye müfettişi yarın görev yerleri olan illere hareket edecekler. 14 gün süre verdik" dedi.

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. 80 dönümlük alan üzerine kurulan merkezin açılışında konuşan Bakan Yerlikaya, Batman Valisinden aldığı bilgiler doğrultusunda kent merkezindeki sahipsiz başıboş hayvanların 4 gün içerisinde, il genelindekilerin ise en geç bir ay içerisinde toplanarak merkeze getirileceğini söyledi. Merkezin oldukça modern olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Bu merkezde sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama ve işaretleme işlemleri yapılacak. İşlemi sona eren bütün sahipsiz hayvanlar etrafı çevrili ve korunaklı serbest dolaşım alanlarına bırakılacak. Yani doğal yaşamlarını en uygun koşullarda sürdürebilmeleri için ne gerekiyorsa onlar yapılacak. Ayrıca bu merkezde ameliyathaneler, muayene odaları, röntgen cihazları, eczaneler var. İlaç deposu ve laboratuvarlar var. Hatta sağlık açısından kötü durumda olan sahipsiz hayvanlar için yoğun bakım üniteleri dahi düşünülmüş. Uzman veterinerler ve veteriner sağlık teknikerleri, hayvanların bakım sürecini titizlikle yürütüyorlar" dedi.

"2 ayda bir tekrar belediyelere gideceklerdir"

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını aktaran Bakan Yerlikaya, bu doğrultuda durum tespiti yapılması için 39 müfettişin görevlendirildiğini söyledi. Bunun bir soruşturma olmadığının altını çizen Bakan Yerlikaya, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 39 mülkiye müfettişi, yarın görev yerleri olan illere hareket edecekler. 14 gün süre verdik. Müfettişler, valiliklerin, büyükşehir, il ve ilçe belediyeleriyle, İl Özel İdarelerinin uygulamalarını yerinde detaylı olarak inceleyecekler. Bu bir soruşturma süreci değildir. Durum tespiti yapacaklar. İhmal konusu olan hususları ve aksayan yönleri tespit ederek, mevzuatın gerektirdiği tedbirleri alacaklardır. Müfettişler uygulayıcılara rehberlik edecek ve 2 ayda bir tekrar belediyelere gideceklerdir. Müfettişlerin tespit ettiği konuları biz milletimizle sürekli olarak şeffaf biçimde paylaşacağız" diye konuştu.

Köpeklerin öldürdüğü Eslem ve Rana'yı hatırlattı

Şırnak ve Konya'da köpeklerin saldırısında hayatlarını kaybeden Eslem ve Rana'yı hatırlatan Bakan Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti:

"3 ay önce Hakkari Yüksekova'da 12 yaşındaki Eslem yavrumuz sahipsiz köpeklerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Bu yaşanan üzücü olayla ilgili hemen mülkiye müfettişlerini görevlendirmiştim. İdari soruşturmayı tamamladılar ve derhal soruşturma izni verdim. Daha geçen hafta Konya'da 2 yaşındaki Rana bebeğimiz de sahipsiz köpek saldırısında maalesef hayatını kaybetti. Buraya da hemen mülkiye müfettişi görevlendirdim. Sahipsiz hayvanların saldırısı sonucu ölen ya da yaralanan her bir insanımız için hemen mülkiye müfettişi gönderiyorum."

Bakan Yerlikaya, bazı belediyelerin sokak hayvanlarını barınaklara götürmek yerine başka belediyelerin sınırları içerisinde saldıklarına da dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı belediyeler sahipsiz hayvanları sokaklardan toplayıp, hayvan bakımevine teslim etmek yerine başka bir belediyenin sınırları içerisine bırakıyorlar. Böyle çok şikayet geliyor. Bununla ilgili tedbirlerimizi de aldık. Tespit edeceğiz ve bu tür yaklaşımlarda bulunan belediyeleri de açıklayacağız. Bazı belediyeler sahipsiz hayvanlarla ilgili yeterli bütçe ayırmalarına, hatta fazlasıyla ayırmalarına rağmen daha hızlı hareket edebilmek için yardım kampanyaları başlatmak istiyorlar. Başvuru yapan belediyelere Bakanlık olarak izin verdik. Yine başvuran olursa izin vereceğiz."

"Çocuklarını gönül rahatlığıyla parka götüremeyen anneler var"

Sokak hayvanlarının birçok kesim için tehlike oluşturduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, merhamet duygusu çerçevesinde çalışmaları yürüteceklerini söyledi. Her türlü önlemi almakta kararlı olduklarının altını çizen Bakan Yerlikaya, "Sahipsiz hayvanların korkusuyla çocuklarını gönül rahatlığıyla parka götüremeyen anneler var. Sabah namazına camiye giderken endişe içinde olan vatandaşlarımız var. Kimi zaman trafik kazalarına dahi neden olabiliyor sahipsiz hayvanlar. Gerek sahipli, gerek sahipsiz. Bizim her bir cana saygımız baki. Bu inancımızın, kültürümüzün, yasalarımızın ve ait olduğumuz medeniyet değerlerimizin bir gereği. Peygamber Efendimiz (sav) 'Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin' buyuruyor. Bizim temel ilkemiz şudur; sahipsiz sokak hayvanlarına merhametli ve iyi davranmalıyız. Onların şehir merkezlerinde değil, güvenli yaşam alanlarında olmalarını sağlamalıyız. Bu amaçla ne yapacağız; sahipsiz sokak hayvanlarına tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunacağız. Kısırlaştırma ile kontrolsüz üremenin önüne geçeceğiz. Sahiplendirme ile sokak hayvanlarına yeni yuvalar bulacağız. Bu sorumluluğu layığıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bütün gayretimiz yeni Ranalar, Eslemler, Tunahanlar olmaması için. Buna müsaade edemeyiz. Aziz milletimizle, yetkili kurumlarımızla, yerel yönetimlerimizle, valiliklerimizle bu sorunu Allah'ın izniyle çözeceğiz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezerek incelemelerde bulundu.

80 dönüm üzerine kuruldu

Batman'da 80 dönüm alan üzerine kurulan Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 600 hayvan kapasitesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük hayvan tedavi merkezi olma özelliğine sahip. İçerisinde 2 ameliyathane, 2 muayene odası, 2 röntgen odası, post operatif, laboratuvar, eczane, ilaç deposu ve yoğun bakım odası olan merkezde 3 veteriner hekim ve 2 tekniker görevlendirildi. Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aynı zamanda 400 köpek kapasiteli serbest dolaşma alanı da oluşturulan alanda 500 kulübe, 40 suluk, 10 gölgelik ve 20 mama ünitesi yer alıyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

batman, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya: '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı" - Son Dakika
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