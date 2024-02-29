Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "9 aylık dönemimizde olaylar süratle aşağı doğru iniyor"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Üsküdar'daki Antikacılar Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşlar ile kahvaltı programında bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, "Mala ve kişilere karşı işlenen suçlarda 9 aylık dönemimizde olaylar süratle aşağı doğru iniyor. Var olan olayları aydınlatma oranlarımız da hep daha yukarıya gidiyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Üsküdar'da bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak Antikacılar Çarşısı avlusunda düzenlenen kahvaltı programına katılan Bakan Yerlikaya, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katıldığı programda konuşan

Bakan Yerlikaya, " Türkiye'nin huzuru" mottosuyla göreve başladıklarını belirterek, polisi, jandarması, sahil güvenliğiyle beraber milletten almış oldukları destekle, duayla, azimle, kararlılıkla ve cesaretleriyle tüm suç türlerine karşı sahada gayret gösterdiklerini belirtti. Birinci görevlerinin "önlemek", ikinci görevlerinin ise bir suç işlendiyse bir an önce bunu yakalayıp adalete teslim etmek olduğunu kaydeden Yerlikaya, "Mala ve kişilere karşı işlenen suçlarda 9 aylık dönemimizde olaylar süratle aşağı doğru iniyor. Var olan olayları aydınlatma oranlarımızda hep daha yukarıya gidiyor" diye konuştu.

Kolluk gücünün bütün hırsızlık türlerinde kendi kendisiyle yarıştığını söyleyen Yerlikaya, geçen yıl ocak-şubat döneminde Türkiye ortalaması günlük 160 olan "evden hırsızlık" suçunun bu yıl 101'e düştüğünü aktardı. Babasının da esnaf olduğunu, bazı tatil günlerinde gittiği babasının iş yerini besmele çekerek açtığını anlatan Yerlikaya, "Esnaf babam derdi ki; 'Bu kapı Hakk kapısı, bu kapı rızkımızın kapısı. İçeriye giren herkesi güler yüzle karşılayacaksın. Fikri, zihniyeti, yaşı, rengine bakmayacaksın. Her zaman onların emniyeti bizim baş tacımızdır. Haklı da olsa, haksız da olsa bunu hiçbir zaman söyleyemeyiz. Onu memnun edebilmek için her zaman müşteri haklıdır, baş tacımızdır.' İlk hayat mektebini orada öğrendim. Esnafın herkesle geçimli olduğunu, herkesin ona selam verdiğini ve esnafın herkesin gönlünde bir yeri olduğunu gördüm" dedi.

"Gerçek belediyeciliği 1994'te Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da gösterdi"

Bakan Yerlikaya, "Arkadaşlar, eğer Hilmi Türkmen'le beraber yürüyorsak her zaman yanınızdadır. Her zaman aynı Hilmi Türkmen'dir. Gerçek belediyeciliği 1994'te Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da gösterdi. Onun açmış olduğu ufuk tüm Anadolu'da bütün belediyelere örnek oldu. O yoldan, o izden gidiyoruz. Nasıl 14 ve 28 Mayıs'ta merkezi hükümeti, cumhurbaşkanlığını, parlamentomuzu taçlandırdıysanız İstanbul Büyükşehir'de Murat Kurum kardeşimizi, Üsküdar'da Hilmi Türkmen'i Allah'ın izniyle şehrin emini yapacağız" diye konuştu.

Programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, "Bir müjde ile sözlerimi bitiriyorum. Biliyorsunuz biz geçtiğimiz 1-2 ay içerisinde Üsküdar'ımızın merkez mahalleleri ile alakalı bir imar planı çalışması yaptık. 11 mahallemizde biliyorsunuz en az 800 metrekarelik bir alan, bir tapu alanını toparlarsanız buraya ilave 1-1.5 katlık yeni imar hakları getirdik. Bunları mahallelerimizde, bütün mahallelerde ben özellikle gezdiğim kahvelerde, derneklerde hemşehrilerimize anlattım. Şimdi bu imar planı asıl sizi ilgilendiriyor. Asıl merkez mahallelerimizi, bu çarşımızı ilgilendiriyor. Bu ilave 1 kat konusu, hatta 1.5 kat konusu o buçuk dediğimin üsteki katın parapentlerinin yüksekliğini 80 santimetreden 220 santimetreye çıkartıyoruz. Bakın bu önemli bir konu, özellikle burada kapalı çarşı, arkadaki çarşılar, eski adıyla Yunus Emre Hastanesinden devam eden alanlar, Ahmediye bölgesi, Hakimiyet-i Milliyet Caddesi yani Üsküdar'ımızdaki tüm merkezdeki ticari alanlardaki bu alanların hepsi bu ilave imarlardan yararlanıyor" şeklinde konuştu.