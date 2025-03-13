Yerlikaya'dan Kardeşlik Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Yerlikaya'dan Kardeşlik Vurgusu

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bu toprakları bize vatan kılan cevher kardeşliğimizde saklıdır" İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman'da iftar programına katıldı.

13.03.2025 20:45
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bu toprakları bize vatan kılan cevher kardeşliğimizde saklıdır"

BATMAN - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman'da iftar programına katıldı. Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin farklı etnik ve mezhepsel kimliklere sahip tüm vatandaşlarının ortak bir vatana sahip olduğunun altını çizdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yerlikaya, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan herkesin ortak yurdu olduğunu belirtti. Tarih boyunca ülkenin bağımsızlığı ve milletin refahı için birçok zorluğa birlikte göğüs gerildiğini ifade eden Yerlikaya, "Bizlere eşsiz bir ülke ve miras bırakıldı. Bizi birbirimizden ayırmaya çalışan emperyalist güçlere karşı galip gelen her zaman kardeşliğimiz oldu" dedi.

"Terörün kökünü kazıyacağız"

Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği terörle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin mücadelesi sayesinde terörün son bulmaya yakın olduğunu vurguladı. "Milletimizin başına musallat olan terör, bir daha açılmamak üzere kapanıyor" diyen Yerlikaya, hedeflerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 40 yılı aşkın süredir devam eden bölücü terör girdabını ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

"Büyük ve güçlü Türkiye için birlik şart"

Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe kavuşmasıyla birlikte, daha büyük ve güçlü bir ülke inşa edileceğini dile getiren Yerlikaya, en büyük gücün kardeşlik olduğunu ifade etti. "Bu toprakları bize vatan kılan cevher kardeşliğimizde saklıdır" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan, milletin birliğinin ve beraberliğinin çağlar boyunca yaşatılacağını söyledi.

Batman'daki iftar programında vatandaşlarla da bir araya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin her köşesinde huzur ve güven ortamının sağlanması için çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

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