İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'nin huzurunu kim kaçırmaya çalışıyorsa uğraşıyoruz - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'nin huzurunu kim kaçırmaya çalışıyorsa uğraşıyoruz

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye\'nin huzurunu kim kaçırmaya çalışıyorsa uğraşıyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaptığı ziyarette terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadele ettiklerini belirterek, Türkiye'nin huzurunu kim kaçırmaya çalışıyorsa bunlarla amansız bir şekilde uğraştıklarını ve adalete teslim ettiklerini söyledi. Yerlikaya, ayrımcılık olmadığını, ötekileştirmenin olmadığını ve kucaklamanın önemli olduğunu vurguladı.

26.03.2024 18:35  Güncelleme: 18:37
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Türkiye'nin huzuru için varız ve Türkiye'nin huzurunu kim kaçırmaya çalışıyorsa işte terör örgütleri, işte organize suç örgütleri, işte geleceğimiz göz aydınlığımız yavrularımızı, gençlerimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerinin, bunların her biriyle ilgili amansız, durmadan, duraklamadan, inançla uğraşıyoruz, alıyoruz bunları götürüp adalete teslim ediyoruz." dedi.

Bakan Yerlikaya, Balıkesir'in Erdek ilçesinde esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Erdek Belediye Başkan adayı Turan Gün için kurulan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Yerlikaya, göreve başladıkları günden itibaren terör örgütleriyle mücadele ettiklerini belirterek "Cumhurbaşkanı'mızın desteği, aziz milletimizin yani sizlerin destekleri, duasıyla hain bölücü terör örgütü ve diğer tüm terör örgütleriyle, din istismarcısı olanlar, sol terör örgütü ayrım gözetmeden bunların tamamıyla uğraşıyoruz, 600 bin içişleri ailemizle yani kahraman polislerimizle, jandarmamızla." ifadelerini kullandı.

İnsanların huzuru için çalıştıklarını vurgulayan Yerlikaya, göreve geldiklerinde "hukuk devleti, insan hakları" dediklerini anımsattı.

Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçişleri Bakanlığı huzur için vardır, o yüzden biz her gittiğimiz yerde ve paylaşımlarımızda 'Türkiye'nin huzuru' diyoruz. Türkiye'nin huzuru için varız ve Türkiye'nin huzurunu kim kaçırmaya çalışıyorsa işte terör örgütleri, işte organize suç örgütleri, işte geleceğimiz göz aydınlığımız yavrularımızı, gençlerimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerinin, bunların her biriyle ilgili amansız, durmadan, duraklamadan, inançla uğraşıyoruz, alıyoruz bunları götürüp adalete teslim ediyoruz.

Şehirlerimizde suç işlemekte kibirlenenler, şehir eşkıyaları, bakın valilerimize, emniyet, jandarma, bütün güvenlik birimlerimize diyoruz ki 'Benim vatandaşımın bildiği, hissettiği, bazılarının da üzüldüğü ve canının yandığı organize suç örgütü varsa, en fazla 3-4 ay içerisinde savcılarımızla beraber teknik takip, fiziki takip, bütün bilgi, belge, dokümanlarını alacaksınız. Bir gün sabahleyin siz uyurken biz şafak vaktinde onların kapılarını kıracağız, alıp adalete teslim edeceğiz.' Biz bunları istemiyoruz."

Bakan Yerlikaya, herkesin kanun önünde eşit olduğunu hatırlatarak "Birbirimize bir üstünlüğümüz yok. Hepimiz bu aziz devletimizin sahibiyiz. 85 milyon hepimiz eşitiz. Türkiye'nin huzuru, şehirlerin huzuru, ilçelerin huzuru, caddelerimizin, mahallelerimizin huzuru için içişleri ailesi olarak çalışıyoruz." diye konuştu.

"Ayrımcılık yok, ötekileştirmek yok, kucaklamak var"

Diğer kurumlarla elbirliğiyle çalıştıklarını anlatan Yerlikaya, huzurun, refahın yerelde başladığını dile getirdi.

Belediyelerin önemine işaret eden Yerlikaya, "Eskiden belediye başkanlarımıza 'şehremini' derdik. Yani emin olan kişiye emanet edilirdi illerimiz. Bizim ilçelerimiz, ilçe belediyelerimiz, il belediyelerimiz, büyükşehirlerimiz ne yapıyor? O şehre ait yapılması gereken beşikten mezara, yaşama ait ne varsa, ortak ihtiyaçların tamamının görüldüğü yerdir belediyelerimiz." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, kaynaklar kullanılırken imkanların ve ihtiyaçların her birinin ortak akılla yani istişareyle, tevazuyla, samimi bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bir karar verildiğinde sabırla, cesaretle, onun üstüne gidilmeli. Söz verdiği vatandaşına, hemşehrisine, onun beklediği işi de tamamlamalı. Siz 31 Mart günü sandığa gidip gözünüzü yumup kalbinizde 10 saniye istişare ettikten sonra mührü basacaksınız. 5 yıl boyunca bundan dönüş yok. Dolayısıyla özgür iradenizle, kalbinizle, gönlünüzle oyunuzu verin. Allah'a hamdolsun demokratik bir ülkede yaşıyoruz, hukuk devletiyiz, demokrasi bayramı bu seçimlerimiz. Hiç kimsenin kolunu tutan var mı? Hayır, böyle bir şey olamaz. Özgür iradenizle, kalbinizle bir karar vereceksiniz ama sadece bu kendinizle ilgili bir karar değil."

Ali Yerlikaya, Erdek'le ilgili, büyükşehirle ilgili bir karar verileceğini anımsatarak "En hayırlı, en doğru kararı vereceğinize inanıyorum ama bunu da hemen yanımda sizin evladınız, içinizden birisi, ailesini her şeyini tanıdığınız bildiğiniz bir kardeşim duruyor; Turan Gün kardeşim. Hayal satmıyoruz, yapabileceklerimizi, yapamayacaklarımızı da en güzel şekilde anlatıyoruz. Oy veren, oy vermeyen ayrımı yapmadan hizmet edecek bir kardeşimizden bahsediyorum. Ayrımcılık yok, ötekileştirmek yok, kucaklamak var."

Bakan Yerlikaya'ya ziyaretlerinde AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, il ve ilçe teşkilatlarının temsilcileri ile partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'nin huzurunu kim kaçırmaya çalışıyorsa uğraşıyoruz - Son Dakika

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